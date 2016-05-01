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د. القويعي يعالج مرضى القلب بمستشفى الرس

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د. القويعي يعالج مرضى القلب بمستشفى الرس د. القويعي يعالج مرضى القلب بمستشفى الرس
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القويعي يعالج مرضى القلب من الأطفال بمستشفى الرس

الرس - سليمان الخليفة

    ضمن الجهود التي تقوم بها صحة القصيم بتطوير الخدمات الصحية في الأقسام التخصصية بمستشفيات المنطقة قام صباح أمس الأول، د. عبدالله محمد القويعي استشاري القلب للأطفال بمركز الأمير سلطان للقلب ببريدة بزيارة مستشفى الرس العام للكشف على مرضى مستشفى الرس، والذي تم إعدادهم من قبل استشاري الأطفال د. بسيوني الشيخ وأخصائي الأشعة الصوتية موسى الحربي حيث تم معالجة أكثرمن (15) مريضا وتحويل بعض الحالات لمركز الأمير سلطان للقلب لتكملة الفحوصات الدقيقة لديهم.

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