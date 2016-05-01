ضبط 365 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل كبارى القاهرة الكبرى

وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى أمس السبت.إعلان - Ads إعلان - Ads
تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.
وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 365 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 88 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 56 مخالفة مرورية بالقاهرة، و 75 مخالفة مرورية بالجيزة، و 146 مخالفة مرورية بالقليوبية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.
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