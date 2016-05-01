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أمين التخصصات الصحية: سنواصل الجهد للنهوض بالمهن والتعليم الصحي

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أمين التخصصات الصحية: سنواصل الجهد للنهوض بالمهن والتعليم الصحي أمين التخصصات الصحية: سنواصل الجهد للنهوض بالمهن والتعليم الصحي

    رفع الامين العام للهيئة للتخصصات الصحية د. أيمن بن اسعد عبده خالص الشكر والتقدير لوزير الصحة ورئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وكافة أعضاء المجلس على ثقتهم باختياره أميناً عاماً للهيئة، سائلاً الله العلي القدير ان يعين الجميع لخدمة الدين والمليك والوطن.

وبين د. عبده بأنه ينتظره عمل كبير لمواصلة ما وقف عنده من سبقه لتقديم كل الجهد للنهوض بالمهن الصحية والتعليم الصحي والدراسات العليا في المملكة.

الجدير بالذكر بأن الامين العام للهيئة برفسور واستشاري في امراض الكبد حاصل على الزمالتين الامريكية والكندية في الطب الباطني، عمل في عدد من المجالات التعليمية والقيادية في جامعة الملك سعود.

وكان اخر منصب تقلده وكيل كلية الطب بالجامعة كما عمل مديراً تنفيذياً للشئون الأكاديمية في المدينة الجامعية لجامعة الملك سعود وله العديد من النشاطات العلمية داخل وخارج المملكة عضو في العديد من الجمعيات المحلية والعالمية نشر له العديد من الابحاث العلمية داخل وخارج المملكة وله العديد من المؤلفات في مجال الطب والتعليم الصحي.

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