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سفير المملكة لدى الأردن يرعى تكريم المتفوقين وأطباء الامتياز

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سفير المملكة لدى الأردن يرعى تكريم المتفوقين وأطباء الامتياز سفير المملكة لدى الأردن يرعى تكريم المتفوقين وأطباء الامتياز

    يرعى غداً الاثنين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود حفل تكريم 149 طالباً وطالبة من المتفوقين وأطباء الامتياز وذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات الأردنية بحضور سفراء الدول العربية والملحقين الثقافيين العرب في الأردن ورؤساء الجامعات الأردنية والمثقفين والإعلاميين والأردنيين وأولياء أمور الطلبة المتفوقين وذلك في العاصمة الأردنية عمّان.

وأوضح الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن د. محمد القحطاني بأنه سيتم اطلاق جائزة الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود للتفوق الدراسي، وسيتم تكريم أربعة طلاب في الجائزة، إضافة إلى تكريم خمسة أطباء زمالة بالحفل، وتسعة طلاب من الدراسات العليا والدكتوراه والماجستير، كما سيتم تكريم 35 طالباً من أطباء الامتياز، و45 طالباً من التخصصات الإنسانية، و41 طالباً من التخصصات الطبية والعلمية، وعشرة طلاب من طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الدمج الدراسي ومجال التأهيل المهني والمجال الرياضي والمجال الأكاديمي ومجال حفظ القرآن الكريم.

وأضاف د. القحطاني بأنه سيتم إعلان أسماء الطلبة الفائزين بالجائزة خلال الحفل،

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