وزير التعليم يفتتح منتدى الرياض التطوعي.. غداً

يرعى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى انطلاقة فعاليات منتدى الرياض للعمل التطوعي الساعة التاسعة من صباح يوم غد الاثنين من 25 رجب 1437ه ويستمر ثلاثة أيام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض المشرف العام على المنتدى الأستاذ محمد بن عبدالله المرشد أن المنتدى يهدف إلى النهوض بالمهارات التطوعية وتبادل الأفكار وتقديم الرؤى الشبابية في مجال صناعة التطوع وغرس مفهوم العمل التطوعي والشعور بالمسؤولية لدى الناشئة والمساهمة في صناعة العمل التطوعي وتطويره ونشر ثقافته.

وأشار مساعد المدير العام للتعليم للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية الأستاذ حمد بن عبدالله الشنيبر أن المنتدى يتضمن جائزة تعليم الرياض للعمل التطوعي والتي تأتي في إطار إبراز الجهود والإنجازات التطوعية وتكريم منسوبيها من تعليم الرياض، والتعريف بالمبادرات التطوعية المتميزة والتشجيع على تقديم مبادرات وبرامج ومشاريع تطوعية نوعية، مشيرًا إلى أن الجائزة تستهدف خمسة مستويات هي مكاتب التعليم، والمدارس، والطالب، والأفكار التطوعية الإبداعية، ووسام التطوع.

وأشار الشنيبر إلى أن المنتدى سيشهد إطلاق مبادرات في مجال العمل التطوعي، كما سيتضمن عددًا من الأنشطة والفعاليات منها جلسات علمية عن العمل التطوعي للقيادات في الميدان التربوي وللمعلمين والمعلمات وتجارب للجمهور وورش عمل للمعلمين والطلاب والطالبات، ودورات تدريبية مسائية للجمهور بالإضافة إلى عرض عدد من النشرات والمجلات والأدلة عن منتدى الرياض وثقافة العمل التطوعي بمشاركة عدد من مدارس الرياض.