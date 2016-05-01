محافظ خميس مشيط يدشن «رام عسير» في موسمه الثالث

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير. دشن محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط مساء أمس الأول فعاليات معرض "رام عسير" في موسمه الثالث الذي تنظمه الغرفة التجارية بأبها بالتعاون مع شركة أعالي. بمركز الأمير سلطان الحضاري. حيث كان في استقباله رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي.

م. المبطي: المعرض يهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير الصناعات اليدوية لرائدات الأعمال

وفور وصول محافظ خميس مشيط قص شريط الافتتاح إيذاناً بانطلاق الفعاليات لمعرض رام. عقب ذلك تجول على أقسام المعرض الذي يحتضن 250 جناحا لرائدات الأعمال، وكرم بن مشيط عددا من الجهات المشاركة والداعمة خلال حفل التكريم الذي أعد بهذه المناسبة كما تم تكريم "الرياض" لرعايتها الإعلامية للمعرض بحضور عدد من مدراء ومسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جانبه قدم المهندس عبدالله بن سعيد المبطي شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على رعايته الدائمة ودعمه المستمر لكافة أعمال غرفة أبها كما شكر محافظ خميس مشيط على تدشينه المعرض. مؤكداً في الوقت ذاته أن تنظيم مثل هذا الحدث الكبير يعني استمرار النجاح وهو بطبيعة الحال تأصيل لنشاط رائدات الأعمال في المجتمع العسيري، والعمل على توفير منصة لدعم هذا النوع من النشاط ومعالجة معوقاته، ودفع هذا القطاع نحو مزيداً من الإنتاج وتحقيق الأرباح، مما يؤكد على أهمية قطاع الاستثمار المنزلي، ولا سيما في تخطيه الحواجز المتعارف عليها لعمل المرأة لا سيما في المملكة، وتذليل كافة الحواجز والمعوقات ومنها موضوع النقل ومحدودية انتشار التجارة الإلكترونية وغياب التسويق المناسب، وقلة خبرة السيدات والأسر بالدعم الموجود في المجتمع لهذا النوع من النشاط الذي يتمثل في القروض والتسهيلات وسبل الرعاية والدعم من قبل القطاعين العام والخاص.

واختتم المهندس المبطي حديثه بشرح الأهداف التي ترمي إليها الغرفة من تنظيم معرض رائدات الأعمال رام عسير 2016م وذلك لدعم وتعزيز الابتكار والإبداع وتطوير الصناعات اليدوية لرائدات الأعمال، كما أن المعرض يتيح للمبدعات ورائدات الأعمال عرض وتسويق وبيع منتجاتهن ويساهم في فتح اسواق جديدة لهن، وتوفير فرص التكامل بين مشاريعهن، والتواصل المباشر مع الجهات الراعية والمانحة، كما يسعى المعرض إلى تفعيل دور المستثمرات ومساندتهن في ترسيخ المنهج الاحترافي وتطوير روح المبادرة والإبداع، ويهدف إلى إعادة إحياء التراث السعودي وتعزيز وتطوير الصناعات والحرف اليدوية وتقديمها للمجتمع الحديث بصورة متقنة، ويأمل من المجتمع أن يدعم هذه الجهود المباركة بزياره المعرض، والشراء من منتجات الأسر لتشجيعها.