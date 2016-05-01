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الحياة الفطرية تستزرع عشرة آلاف شتلة مانجروف في الجبيل

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الحياة الفطرية تستزرع عشرة آلاف شتلة مانجروف في الجبيل الحياة الفطرية تستزرع عشرة آلاف شتلة مانجروف في الجبيل

    نوه صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة للحياة الفطرية، بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده حفظهم الله ، في اتخاذ كافة السبل الممكنة للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

وأكد سموه أن الهيئة تحرص على اعادة تأهيل البيئات الطبيعية البرية والبحرية في المملكة وتبذل جهودا كبيرة للحفاظ على غابات المانجروف "القرم والقندل" في البحر الأحمر والخليج العربي، من خلال استزراع أشجار المانجروف على شواطئ المملكة، كما تقوم بدراسة تفصيلية عن غابات العرعر ودراسة ظاهرة الموت القمي لهذه الأشجار، والحفاظ على مجموعات أشجار اللبخ من خلال برامج الاستنبات وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة بمنطقة جازان.

وأبان بأن لأشجار المانجروف أهمية بيئية كبيرة حيث تعزز بيئات المانجروف التنوع الاحيائي للمجموعات الحية من الحيوانات والطيور البحرية والأسماك واللافقاريات المهمة، كما تعد موطناً للعديد من الاسماك والقشريات الهامة اقتصاديا، ومواقع تجد فيها صغار العديد من الكائنات البحرية الغذاء والحماية، وتعد ايضا ملاذا آمنا لتكاثر عدد كبير من الطيور المهاجرة، إضافة الى اسهامها في حماية الشواطئ من التآكل نتيجة للأمواج كما توفر غذاء لقطعان الماشية المنتشرة في المناطق الساحلية في فترات الجفاف.

وأثنى سموه على نجاح برنامج استزراع عشرة آلاف شتلة مانجروف بجزيرة أبو علي بمحافظة الجبيل مؤخراً، ضمن مشروع استزراعه على ساحل الخليج العربي، بمشاركة عشرات من الطلاب والمتطوعين، مشيداً بالداعمين للمشروع وعلى رأسهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأمانة المنطقة الشرقية لما قدموه من دعم.

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