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أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لجمعية تحفيظ الرياض.. اليوم

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أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لجمعية تحفيظ الرياض.. اليوم أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لجمعية تحفيظ الرياض.. اليوم

    يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجمعية الحفل السنوي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض لتكريم المتفوقين بعد صلاة العشاء من مساء اليوم الأحد في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وأعرب رئيس الجمعية الشيخ سعد بن محمد آل فريان عن شكره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض على تكرمه برعاية الحفل السنوي للجمعية، مؤكداً أن رعاية سموه للحفل تشريف لطلاب التحفيظ ومنسوبي الجمعية، دليل على اهتمام سموه بحملة القرآن وحرصه على مشاركتهم فرحتهم.

وثمّن آل فريان الجهود التي يبذلها ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة في دعم مسيرة الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وحفز أبنائهم وبناتهم الحفظة، مؤكداً ان العناية بالقرآن الكريم وأهله وحفظته، والعمل به هو المنهج القويم الثابت الذي تقوم عليه جميع أنظمة المملكة، إيماناً بأنه المنهج الأقوم والأمثل، وتشريعاته جاءت بالاعتدال والوسطية تجمع بين الثبات والتطور وصلاحيتها لكل زمان ومكان، بل لكل مجتمع مهما تنوعت ثقافاتهم.

وعبر رئيس الجمعية عن شكره لجميع المحسنين والداعمين للجمعية من رجال الاعمال والمتبرعين بمالهم ولاولياء امور الطلاب والطالبات وللمعلمين والمعلمات على جهودهم الكبيرة في دعم الجمعية بنشاطهم وبعملهم، داعياً جميع معلمي الحلقات وطلابهم وكافة افراد المجتمع إلى حضور الحفل الختامي مساء اليوم.

جدير بالذكر أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض، تقيم حفلها السنوي والذي يحظى كل عام بحضور ورعاية أمير منطقة الرياض، لتكريم المتفوقين من الخاتمين والداعمين للجمعية من الشخصيات والمؤسسات الشركات، وتوزع فيه الدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير للمساندين لهذا المشروع المبارك.

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