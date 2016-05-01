هناء الزهير: مؤسسات المجتمع المدني قادرة على التغيير والتأثير

المرأة السعودية كانت وستظل دائماً هي تلك التي تجاوزت بإصرارها وإرادتها كافة العقبات التي حاول المجتمع من قديم أن يضعها أمامها.. امرأة كان لحضورها المحلي وقع القوة، ولحضورها العالمي وقع المفاجأة.. استطاعت أن تستفيد من كل نافذة شرعت لها، ومن كل باب فتحه أمامها ولاة الأمر واحداً بعد واحد.. قالت بكل الطرق وبكافة الوسائل هذه أنا؛ المرأة التي أعطيت خمسة فأنتجت عشرة، أثبت جدارتي في كل موقع وأقدم دليل وطنيتي في كل محفل..

ابنة هذا البلد المعطاء ابنة المملكة العربية السعودية التي اعتزت ببلادها فاعتزت بها البلاد وكرمها العباد وتلقى أنباء صعودها القاصي والداني بتقدير وإعجاب كبيرين..

السفيرة الحقيقية والمتحدثة الرسمية والبرهان المعجز على أن أقل من مئة عام في بلاد تتمتع بالحصافة والثقة والإرادة يمكن أن تغير الظروف وتقلب الموازين وتحول المرأة التي كانت كائناً مستضعفاً مغيباً إلى كيان ذي حضور وقوة يتحلى بالعلم ويترقى في العمل مع احتفاظه بعراقة الجذور وصلابة النشأة.

مؤسسات المجتمع المدني قادرة على التغيير والتأثير

كلما فتحت باباً للنجاح وجدته سبيلاً إلى باب أكبر لأكثر الآمال التي تأتي مغلفة بالطموح والعطاء.. ففي ذلك الطريق المجاور للأمل كانت تسير نحو هدفها الذي رسمته ليكتمل عند خرائط المرأة التي كم تعلق الحلم بها حتى تعيد تشكيل مفهوم المرأة العملية.. كيف تكون حينما تقود قطاع الاعمال وكيف تنجح لتخلق عالمها.. كيف ترسم خططها الحياتية، ثم تقبل على الحلم بكل شجاعة لتقبض عليه؟

المرأة لا تحتاج إلى قرار.. بل إلى الإيمان بقدراتها

هناء بنت عبدالمحسن الزهير نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة.. تأتي لتسرد كيف كان شكل التجربة التي عاشتها، فمنذ اللحظة الأولى بدأت تدرك بأن عالمها أوسع من حدود المكان إلى تلك اللحظة التي كبرت فيها لتعيش تحقيق طموحاتها وتنجح.. تقول إن الأمل كان يسكنها ولم يتوقف يوما عن مشاغبتها، وبأن الحياة تعني لها الأسرة.. تعني لها رجلاً وقف بجوارها ليرافقها الحياة التي تشبهها.. جاءت لتقول بأنها محظوظة ببيت دافئ، وبقلوب كم طوقتها بالمحبة والمساندة.. بمراحل عملية زاخرة بالكثير من الوقفات لأشخاص عبروا ذلك النجاح وتركوا بصمتهم في نجاحها، ليس هناك نهايات محتملة لطريقها الذي مشت فيه ولكنها مؤمنة بأن هناك الكثير من المفاجآت المغلفة التي ستفتح لها طرق أخرى أكثر دهشة من تلك الاحلام التي اشتهتها يوماً..

هناء الزهير.. تقول لنا السر الذي جعل منها امرأة ناجحة، أمرأة لم تتعب بعد من الركض، وبأنه مازال بداخلها الكثير من التطلعات التي تؤمن بأنه حق مشروع لكل من رغب بأن يصنع طريقه.. في وقت البدايات ووقت القرار الأول وعند منعطف الاختيار ذاك.

* عُرفت هناء الزهير بأنها الشخصية القيادية فهل كانت لهذه الشخصية طفولة تسير وفق ذلك المسار في التربية؟ من هو الشخص الذي أثر كثيراً في هناء؟

الإنترنت جسر بين مساعينا لتنمية المرأة وطموحاتها

- عادة الشخصيات القيادية تخلق وتصقل، فمنذ نعومة أظافري تتمركز حياتي حول القيادة والتميز سواء كان ذلك على الصعيد الدراسة أو المشاركة بكل الانشطة التي صقلت وعززت ملامح السمات القيادية بشخصيتي، فمن الطبيعي أن يكون لتربية الأسرة الأثر الأكبر في تنمية وتحديد الشخصيات وتشكيلها.

صانعة الرجال

* في مسيرتك حرصت على تنمية المرأة من خلال أعمال ومبادرات كانت فيها حاضرة، برأيك ما الذي تحتاجه المرأة حتى تصل إلى مرحلة التطوير في مجتمعها؟ وما هي أهم الصعوبات التي تواجهها والتي تحتاج إلى تذليلها لتكون أكثر فعالية؟

- تعليمي وعملي انحصر منذ البدء على السعي لعمل الأفضل للمرأة، وذلك لإيماني الشديد بأن المرأة هي المجتمع بأكمله، وهي من تلد وتربي وتنشأ النصف الآخر المكمل لها.. إن المرأة هي صانعة الرجال، وهي المدرسة التي يتخرج منها الأجيال، الذكور والاناث على حد سواء، فكل ما تحتاجه المرأة هو وعيها بحقوقها والإلمام بواجباتها، وتحتاج إلى السعي الحثيث لكل ما من شأنه أن يساعدها على التنمية والتطوير لشخصيتها لجعلها قادرة ومتمكنة وقادرة على إدارة أدواتها الذاتية فمقياس تقدم الشعوب بقدر مشاركة المرأة في التنمية الوطنية الشاملة للبلد.

إن جهلها بحقوقها وواجبتها وعدم حرصها على تنمية وتطوير شخصيتها وقدراتها من أهم الصعوبات التي تواجه أي امرأة، فذلك كفيل بأن يبعدها عن المشاركة الفاعلة مجتمعياً ووطنياً.

طموح لا حدود له

* إلى أين يأخذك الطموح؟ وأي هم يسيطر على هناء ويمثل هاجس اليوم؟

- طموحي لا حدود له، وسقف أحلامي وتطلعات السماء.. لم أتوقف يوماً عن تحقيق كل حلم خالجني يوماً، إن الأمل والعمل خلاصة حياة لكل طامح للأفضل ولله الحمد والشكر فكل شيء كان يسخر لي بدءاً من رضا الرحمن ثم الدعم الذي حظيت به.

القلق بالتحديد ما يساورني كثيراً وليس الهم اعاذنا الله جميعا من الهموم، ذلك القلق هو القلق على الأجيال القادمة، وكيف ابعدتهم الكثير من الأمور عن تطوير شخصياتهم وعن التفكير الابداعي والابتكار فلم يعد التطوير والبحث وتنمية الأذهان من أوليات تفكيرهم، إلا أنني لدي قناعة كبيرة بمؤسسات المجتمع المدني وتأثيرها الايجابي على معالجة كل هذه الأمور.

صندوق الأمير سلطان

* تجربة صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة كانت ومازالت لكل من عرف هناء ملتصقة ومؤثرة فيها.. ما الذي تركته هذه التجربة على واقع حياتك؟ وما الجزء المفقود في هذه التجربة؟

- صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة هو نتاج خلاصة العلم والعمل بمشوار حياتي هو باكورة تجارب عديدة تختص بتنمية المرأة وتطوير قدراتها، كان حلماً أثناء برنامج تنموي مع الأمم المتحدة أثناء عملي كمديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، وبفضل الله – سبحانه – ثم الجهود المبذولة ودعم أمير المنطقة الشرقية في ذلك الوقت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أنشئ الصندوق وتوالت بعدها دعم ومساندة القطاع الخاص لدعم قدرات الصندوق لكل ما يصب في خدمة المرأة السعودية وزيادة فرص مشاركتها في التنمية الوطنية اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، أصبح واقعاً ورافداً لخدمة الاقتصاد وتنميته بضخ مشاريع نوطن نسائية مثمرة للوطن.

هذه المنظومة تحتاج لدعم مجتمعي متكامل وشركات حكومية وكل منظمات المجتمع المدني للعمل على رفع قدراته وتنميتها.

البيت والأسرة

* ماذا يعني البيت والأسرة في مسيرتك الطويلة؟ وهل يمكن أن تنجح المرأة دون أن يكون هناك من يساندها من الرجال؟

- البيت والأسرة هما نقاط الانطلاق والتوجه الامثل لكل فرد وهم نقاط ايضاً الاستمرار في مشاوير النجاح والتميز، لن تنجح امرأة وتتميز ما لم يكن هناك رجل داعم يساندها ويعينها على اداء دورها في أي مجال وأي مسار، ولي تجربة خاصة مع زوجي وهو الداعم الأكبر لي بكل مشوار حياتي بدءاً من مواصلة الدراسة ومروراً بتبوئي مناصب عدة في عملي، فالثقة والمساندة والتشجيع هي العوامل الأساسية لأي نجاح وتميز.

السعوديات ناجحات

* كيف ترين دور المرأة في الصعود بمستوى المجال الاقتصادي في المملكة؟ وما هو أهم قرار تحتاجه المرأة لدعم تطلعاتها الاقتصادية؟

- النساء السعوديات الناجحات بازدياد مستمر بمختلف المجالات المهنية، فدورها في نمو اقتصاد المملكة بجميع مناطقها ومدنها أصبح ركناً يحمل على عاتقه مستقبلاً أفضل، ومن أهم القرارات للمضي قدماً إليه هو النابع من قرارة نفس المرأة الريادية وهو الإيمان بإمكانياتها حيث إن قوة الإرادة هي دائما أولى الخطوات للنجاح، ونسعى من جانبنا إلى غرس هذه القيم والوعي بقدرات المرأة السعودية، وبالتالي نعد جيل رائد يمتلك القدرات والمهارات اللازمة لقيادة سير اقتصاد الوطن نحو التقدم.

المرأة والإنترنت

* نحن اليوم في عصر التقنية والانترنت.. وقد أصبح لهذين العنصرين تأثير غير محدود في المجتمع.. فكيف برأيك من الممكن أن تتم الاستفادة من الانترنت في تطوير الفكر البشري وتطوير المجتمعات بشكل كبير؟

- لا شك أن الانترنت فرصة كبيرة للتواصل مع السيدات والشابات السعوديات من شتى المستويات التعليمية والاقتصادية، فقد أصبح يشكل جسراً بين مساعينا لتنمية المرأة وطموحاتها، ونحن في صندوق الامير سلطان نهتم بتفعيل مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، فهي كما تساعدنا على فهم احتياجات المرأة والسوق فهي تعد أيضاً منصة تسويقية وإعلانية واسعة تمكن الباحثات عن الدعم أو التطوير إلى الوصول إلى مستجداتنا بأسرع وقت وأعلى كفاءة.

* حينما تنظرين إلى نهاية هذا الطريق الذي مشيت فيه.. ما الذي ترين في نهايته؟

- لن تكون نهايات بل هناك استمرار للعطاء والعمل وهناك تتويج بخلق فرص أخرى ورسم خطط مستقبلية للعمل والمثابرة ومواصلة الجهد، هناك أبعاد مختلفة لتسليم مواثيق الجهود للأجيال المقبلة لحمل الرسالة واكمال المسيرة أعاننا الله – سبحانه – لتقديم الافضل بكل ما نملك للوطن والابناء ونسأل الله – سبحانه – أن يبارك جهود الجميع.

السيرة الذاتية

* نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة.

* سيدة أعمال.

* عضو مجلس ادارة في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية (الدورة السابقة).

* عضو الهيئة الاستشارية للتنمية لإمارة مكة المكرمة.

* عضوة الهيئة الاستشارية للمنتديات الشبابية بوزارة الخارجية.

* أمين عام مركز الأميرة جواهر بنت نايف لأبحاث وتطوير المرأة.

* الرئيس التنفيذي لمركز الأمير محمد بن فهد لإعداد القيادات الشابة.

* عضو مجلس أمناء -مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية.

* عضو لجنة عمل واستثمار المرأة بالمدن الصناعية – وزارة التجارة والصناعة.

* عضو اللجنة الاستشارية لجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للمرأة السعودية المتميزة.

المؤهلات العلمية

* ماجستير إدارة أعمال - تخصص مزدوج - تطوير الموارد البشرية والتسويق الخدمي.

* ماجستير في ريادة الأعمال.

* دبلوم عالٍ في تصميم وصيانة المواقع الالكترونية.

* دبلوم عالٍ في تقنية المعلومات.

* بكالوريوس لغة انجليزية.

شهادات دولية

* حاصلة على شهادة وترخيص دولي كمستشار معتمد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

* حاصلة على شهادة وترخيص دولي كمدرب مدربين معتمد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

التركي: هناء مثقفة وشجاعة

يقول خالد التركي رجل الاعمال ومهتم بالتنمية البشرية أن شخصية هناء الزهير تتميز بأنها مثقفة وذكية وشجاعة جداً، فنجاحها يعود إلى عدة أسباب إلا أن الطموح كان أهم تلك الاسباب على الاطلاق فعلى الرغم من انشغالها كزوجة وأم ومديرة إلا أنها تابعت دراستها العليا في الجامعة، وذلك يدل على النجاح المبني على الطموح.

وأضاف أن النجاح له معايير كثيرة إلا أن هناء حصلت على دعم زوجها الذي كان يساند نجاحها، كما حصلت على نصيب جيد من الأشخاص الذين ساعدوها على أعمالها وممارسة نشاطاتها وكان لذلك أثر كبير في حياتها، خاصة مع توفر صفات الطموح والذكاء في شخصيتها حتى حققت هذا النجاح، ومن خلال تجربة التعليم وتنمية الموارد البشرية التي خاضتها، فالتعليم يعد من أهم المقومات التي يساعد المرأة على النجاح وبناء شخصيتها خاصة حينما يوجه التعليم لبناء الشخصية وبناء الثقة بالنفس والشجاعة والطموح وهي مجمل من الصفات تميزت بها، وكذلك للمجتمع الذي يجب أن يدعم المرأة نحو النجاح.