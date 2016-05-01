طائرتان إغاثيتان إلى جيبوتي تحملان مساعدات سعودية

الوفد الإغاثي السعودي لدى وصوله إلى جيبوتي

جيبوتي - واس

وصلت أمس الأول طائرتان إغاثيتان إلى جيبوتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم المساعدات وتلمس احتياجات الأشقاء اليمنيين داخل اليمن وخارجه.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن تقديم هذه المساعدات الإنسانية لاشقائنا اليمنيين بمخيم ابخ في جيبوتي يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتلمس احتياجات الاشقاء اليمنيين داخل وخارج بلادهم، وأن الطائرتين امتداد للبرامج الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي ينفذها المركز للأشقاء اليمنيين.

وبين أن هذه المساعدات تزن 21 طناً من المواد الغذائية المتنوعة يرافقها فريق مختص من المركز للإشراف ومتابعة عملية التوزيع ووصولها للمستفيدين.