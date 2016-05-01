"الصحة" تحدد الإجراءات الوقائية من ضربات الشمس أثناء احتفالات شم النسيم

كشف الدكتور علاء عيد، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، عن الإجراءات التى يجب اتخاذها للوقاية من ضربات الشمس والتى تتسبب فيها الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة خاصة أثناء احتفالات شم النسيم .

وقال رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن ضربات الشمس تحدث نتيجة التعرض المباشر لحرارة الجو، خاصة أشعة الشمس المباشرة، وتابع :" تحدث أكثر لدى الأطفال وكبار السن ومرضى القلب والسكرى ومدمنى الكحول والمخدرات والذين لم يألفوا الأجواء عالية الحرارة" .

وأضاف أن أعراض ضربات الشمس تتمثل فى إرتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية مع صداع وإحمرار وتوقف العرق وقوة النبض ثم سرعته وعدم انتظامه وإجهاد فى التنفس مع ارتفاع فى ضغط الدم فى المرحلة الأولى ثم انخفاضه فى المرحلة المتقدمة .

وأوضح "عيد"، أن الإجراءات الوقائية التى يجب اتخاذها تتضمن التأكد من كمية البول على مدار 24 ساعة لا تقل عن لتر وعدم التجمع فى أماكن قليلة التهوية والإمتناع عن المشى فى الشمس لمسافات طويلة وملازمة الظل فى الجلوس أو المشى وإستعمال المظلة الشمسية وارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة وتجنب المصابين بأى نوع من الحميات.

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