ننشر أسماء حركة تنقلات القيادات الأمنية بوزارة الداخلية

أفاد مصدر، أن حركة التنقلات بوزارة الداخلية شملت تعيين العميد إيهاب خيرت مدير إدارة التحريات والأمن، بمصلحة الأمن العام، والعميد ياسر ذهنى مديرا لمباحث المنوفية.

وأضاف المصدر، أن الحركة شملت نقل العميد أحمد الشافعى من مديرية أمن الاسماعيلية إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب، وتعين اللواء سعيد عمارة وكيلا لمصلحة الاحوال المدنية.

كما تقرر نقل العميد محمود فاروق، من مديرية أمن القاهرة، إلى مدير مباحث الإسماعيلية، وتعيين العميد إبراهيم شكر بقسم الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية.



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