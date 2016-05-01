بيان عاجل يطالب بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفى ويصفه بـ"الفاشل"

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، الحكومة بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفى مؤكدا أنه نظام ليس له أى آثار إيجابية منذ أن قامت الحكومات السابقة بتطبيقه فى التسعينات من القرن الماضى.

وقال مرشد فى بيان عاجل، قدمه الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إنه لايجب التطبيق الأعمى من الحكومة الحالية لأى نظام فاشل قامت بتطبيقه الحكومات السابقة، مؤكدا أن التطبيق الصيفى نظام خاطئ والإدعاء بأنه يوفر الطاقة الكهربائية لا أساس له من الصحة، لافتا غلى أن أكبر دليل على ذلك أن أسعار فواتير الكهرباء فى الصيف تكون مرتفعة جدا بسبب تشغيل أجهزة التكييف.

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