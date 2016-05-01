«صندوق الوطن» يعلن تشكيل مجلس إدارته برئاسة ضاحي خلفان

أعلن صندوق الوطن عن تشكيل مجلس إدارته الأول لمدة ثلاث سنوات، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم وعضوية كل من محمد علي العبار وعيسى محمد السويدي وحسين جاسم النويس وسلطان بن راشد الظاهري ومحمد جمعة النابودة.

كانت مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين قد أطلقت مبادرة «صندوق الوطن» باعتبارها مبادرة مجتمعية، تجسد تلاحم فئات المجتمع مع توجهات قيادة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة والمستقبل المشرق لجميع أبناء الوطن.

ويأتي إطلاق صندوق الوطن سعيا إلى تطوير رأس المال البشري وإطلاق الطاقات الوطنية الكامنة، إذ إن الاستثمار في المواطن هو الأساس لمجتمع مزدهر والسبيل إلى تحقيق تطلعاته.

كما سيعمل صندوق الوطن بالتعاون مع الصناديق والهيئات الأخرى التي تنسجم رؤيتها ورسالتها معه على دعم إنشاء نظام بيئي لريادة الأعمال يخدم المجالات الرئيسة، ومنها العمل على إيجاد بيئة مواتية والسياسات والقيادة التمكينية والحصول على التمويل اللازم وجودة رأس المال البشري والأسواق المواتية للمشاريع، وعدد من آليات الدعم المؤسسية والبنى التحتية.

وسيشارك الصندوق في مجال الابتكار، بحيث تهدف المشروعات التي يعمل على تنفيذها على تسريع جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها الحكومة وبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواجهة الأزمات، من خلال وضع برامج تعالج القضايا المحلية مثل السمنة وداء السكري وندرة المياه والطاقة النظيفة والزراعة.

وستركز مشاريع الصندوق والمبادرات الصادرة عنه على القطاعات الحيوية، التي لها انعكاس مباشر على الوطن والمواطن.

وستتولى «أبوظبي للاستثمار» مسؤولية الإشراف على استثمارات الصندوق، من خلال تبني استراتيجية مبتكرة، تهدف إلى تعزيز واستدامة مشاريعه المستقبلية، حيث ستعمل الشركة على إدارة الصندوق، بما يضمن استمرارية المشاريع وتطورها وتحقيق العوائد على المدى الطويل.

وتأتي مبادرة «صندوق الوطن» في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص من أجل المساهمة في المشاريع التنموية لدعم مسيرة بناء الوطن، من خلال المشاركة في تبني الأفكار والمشاريع الريادية والمبتكرة.