الشيخة هند: "إلى جنات الخلد يا راشد" دعوة إلى الإحسان للموتى

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أكملت مبادرة «إلى جنات الخلد يا راشد»، التي تنظمها جمارك دبي، بالتعاون مع «البيان»، استعداداتها لإطلاق ثاني حملاتها بعد غد الثلاثاء، بافتتاح مركز «راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم» في مدرسة أم سقيم بدبي.

وتأتي المبادرة عن روح الفقيد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، ويحضر حفل الافتتاح معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي عهود الرومي وزيرة السعادة، ومعالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من الشخصيات المهمة.

الأعمال الصالحة

وبهذه المناسبة قالت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إن قلوب الأمهات والآباء تقطر ألماً وحزناً على أبناء رحلوا، ولا يداويها سوى الأعمال الصالحة والدعاء لهم، فهذا يعتبر بمثابة البلسم الذي يداوي آلام النفس ويريحها، كما ينفع من اختارهم الله إلى جواره، ويصل ثوابه إليهم.

وثمنت سموها مبادرة «إلى جنات الخلد يا راشد» بحملاتها الاثنتي عشرة الخيرة، قائلة «إنها تطيب لها النفس»، مشيرة إلى أن المبادرة تعد دعوة للإحسان إلى الموتى بكل عمل صالح، وبالدعاء لهم في كل وقت وليس في المناسبات بعينها، كما دعانا إلى ذلك رسولنا الكريم أن نردد بعد كل صلاة «اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات».

مبادرة خيرة

من ناحيتها أعربت خلود المهيري نائب رئيس نادي سيدات الإمارات والمهن الحرة، ومنسق المبادرة من مكتب زعبيل، عن عميق شكرها وعظيم امتنانها للمبادرة الخيرة، التي تجسد معاني الرحمة والإحسان إلى موتانا، الذين توفاهم الله وصاروا إلى جواره تعالى، كما أنها ترجمة صادقة خالصة لوجه الله قولاً وفعلاً، وتقدمت بخالص شكرها لكل يد أسهمت في هذه المبادرة مباركة كل جهد سعى إلى تحقيقها.

وأضافت المهيري: لقد أثلجت المبادرة صدورنا ورأينا في ثناياها الخير والإحسان، حيث تنطلق منها حملات عدة بدأت بأداء شعيرة العمرة، التي شارك فيها نحو 70 موظفاً وموظفة من عدد من الدوائر الحكومية الشهر الماضي، تتبعها حملة إنشاء مركز «راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم»، لتتوالى بعدها حملات أخرى تصب كلها في الدعوة بالرحمة والمغفرة بإذن الله تعالى لموتانا.

وذكرت أن مجتمع الإمارات خير بأهله ومتكاتف، فهم يجتمعون على قلب واحد مع قيادتهم الرشيدة، والإحسان إلى من صاروا تحت التراب والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة امتثالاً لما حثنا عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي شبه الدعاء بالنور، الذي يضيء عتمة القبور، ويصل إلى الأموات على شكل هدية تبشرهم بها الملائكة قادمة من أحبتهم في الدنيا، فالميت لا ينتظر من ذويه، وممن يحبوه سوى الدعاء له بالخير، والأعمال الصالحة.

ودعت المهيري أن تكون مثل هذه المبادرات الخيرة سنة بين جميع أفراد المجتمع يحسنون من خلالها إلى من صاروا إلى جوار ربهم يدعون لهم بالرحمة والمغفرة، بإذنه تعالى، ويتصدقون عنهم، طلباً للرحمة والمغفرة.

رد الجميل

بدورها أكدت نادية البسطي ضابط أول تخليص بمركز خدمة العملاء بميناء راشد، منسقة الحملة من جمارك دبي، حرص الدائرة على تنفيذ المبادرة بجميع حملاتها، كونها جزءاً من رد الجميل لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، صاحبة الأيادي البيض في جميع المجالات، مشيدة بالجهود الكبيرة لسموها في خدمة المجتمع الإنساني، مشيرة إلى أن الألسنة تعجز عن التعبير عما تحمله القلوب لسموها من مشاعر الحب والتقدير والعرفان.

وبينت أن افتتاح المركز في مدرسة أم سقيم النموذجية للتعليم الأساسي بمنطقة الصفا 2 بدبي، يمثل ثاني حملات المبادرة، حيث سيحمل المركز اسم الفقيد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وسيخصص لتحفيظ القرآن الكريم للطالبات وأمهاتهن من المدرسة ومن خارجها مجاناً، من دون أي شروط للالتحاق.

وسام شرف

من جانبها رحبت نورة سيف المهيري مديرة مدرسة أم سقيم النموذجية للتعليم الأساسي باختيار المدرسة لإطلاق المركز بها، قائلة، إن هذا يعتبر وسام شرف على صدور العاملين بالمدرسة، مشيرة إلى أن الإدارة خصصت مكاناً للمركز في مقدمة المدرسة ليسهل خدمة الأهالي، وفي الوقت نفسه يحافظ على خصوصية الطالبات، لافتة إلى أن افتتاح المركز في مثل هذه الأيام المباركة ومع اقتراب الشهر الفضيل يعتبر فرصة عظيمة للدعاء للفقيد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله.

وأوضحت أن المركز سيعمل على فترتين حيث ستخصص الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، للطلبة من المدرسة أو من المدارس الأخرى من أبناء المنطقة والمناطق المحيطة، بينما سيفتح أبوابه للراغبات في الالتحاق به من الأمهات خلال الفترة المسائية من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساء.

وزادت المهيري أن المركز يستوعب 70 مشتركاً، وقد خصصت المدرسة 7 مدرسات لتحفيظ القرآن بالمركز قابلة للزيادة لاحقاً، كما تم توفير عدد كبير من المصاحف.

ولاء ووفاء

وفي السياق نفسه أوضحت بدرية حسن إبراهيم، محاسب مالي بإدارة المالية في جمارك دبي، وعضو الشؤون المالية بالمبادرة، أن سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكفلت بكل مصاريف المركز عن روح ابنها الفقيد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، معربة عن مدى شعورها بالفخر والاعتزاز لعملها، ضمن فريق المبادرة، مثمنة الجهود التي تبذل من جميع أعضاء الفريق لإنجاحها.

وأكدت ندى كريم عضو الشؤون الإدارية بالمبادرة أن فريق المبادرة لا يدخر وسعاً للعمل بجد واجتهاد، لتنفيذ جميع الحملات المقررة، تعبيراً عن الولاء والوفاء لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لتواصلها الدائم في مضمار العمل الإنساني الخيري والاجتماعي.

290

يبلغ عدد الطالبات اللواتي يدرسن في مدرسة أم سقيم 290 طالبة، من الصف السادس إلى الصف التاسع، وقد حصلت المدرسة على امتياز من جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كما حصدت العديد من الجوائز التربوية آخرها جائزة «أفكار عربية» عن فئة التكنولوجيا، وجائزة «الشرق الأوسط» عن فئة التكنولوجيا، و«جائزة الإمارات» عن فئة الخدمات، كما تضم المدرسة مرافق وأنشطة متميزة.