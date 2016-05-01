قذاف الدم:العرب أصبحوا غجر هذا العصر..و"الأسد" صمام أمان الجزيرة العربية

أعرب أحمد قذاف الدم المسئول السياسى لجبهة النضال الوطنى الليبى، ومنسق العلاقات المصرية الليبية فى عهد معمر القذافى، عن استيائه مما تشهده الدول العربية من دمار وخراب، فى العراق وسوريا وليبيا وغيرها، قائلاً :"أصبحنا مهجرين بالملايين.. وأصبحنا غجر هذا العصر.. يسخر منا الغرب منا ويتطاولون علينا".

وقال "قذاف الدم" فى حواره مع الإعلامية الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن بشار الأسد يمثل صمام الأمان للجزيرة العربية، وإذا سقط ستحكم الفوضى والدواعش كما يحكمون اليمن والعراق، ولن يكون هناك مكان للمعارضة، وستصبح الجزيرة العربية محاصرة، وسينتهى مجد العرب.

وأوضح أن الغرب هم من جاءوا بـ"الدين الداعشى"، الذى لا علاقة له بالإسلام، مضيفاً "الأمة العربية كانت بحاجة إلى ثورة، ولكن ما يحدث ليس ثورة بل دماراً، وأهنا أنفسنا واهنا امتنا بما حدث فى الربيع العربى".

-قذاف الدم: سأعود لليبيا قريبا.. والربيع العربى لم يكن ربيعا أو ثورة

>

>