بالفيديو - صراع الوصافة يشتعل بين ليون وموناكو في الدوري الفرنسي

(إفي): احتدم الصراع على المركز الثاني في الرمق الأخير من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بين ليون وموناكو، بعد فوزهما على أجاكسيو وجانجون على الترتيب في الجولة 36 من المسابقة.

واحتل موناكو الوصافة لساعات بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل اثنين على ضيفه جانجون، قبل أن ينتزعها ليون الذي تقدم في الترتيب بفارق الأهداف بعد بفوزه بهدفين لهدف على أجاكسيو.

ورفع ليون وموناكو رصيديهما إلى 62 نقطة قبل جولتين من نهاية المسابقة التي توج باريس سان جيرمان بلقبها مبكرا.

ويدين ليون بفوزه إلى نبيل غزال الذي أحرز الهدف الأول (ق10) قبل أن يضاعف ماكسويل كورني الغلة في الرمق الأخير من الشوط الأول.

وضمن موناكو الفوز بعدما أحرز هدفين في الشوط الأول عبر لاسينا تراوري ونبيل درارن قبل أن يقلص جريجوري بويول الفارق بعد انطلاق الشوط الثاني بأربع دقائق.

وحاول جانجون العودة بعدما سجل عن طريق ميفلوت إيردينتش (ق75) ولكن موناكو أجهز على آماله بعدها بدقيقة بإحراز الهدف الثالث عن طريق برناردو سيلفا، قبل أن يقلص بنجامين برو انجوا النتيجة (ق81).

شاهد أهداف فوز ليون

شاهد أهداف فوز موناكو

ورغم تعادله السلبي على ملعبه أمام تولوز، انفرد سانت إيتيان بالمركز الرابع بـ58 نقطة مستفيدا من تعثر نيس الذي تراجع للمركز الخامس وله 57 نقطة بخسارته خارج أرضه أمام نانت بهدف نظيف.

ولم يخدم التعادل تولوز الذي يحتل المركز قبل الأخير في منطقة الخطر مثله مثل ريمس الذي يحتل المركز الثامن عشر وخسر على أرضه 2-3 من مونبلييه الحادي عشر.

وخسر تروا الذي يحتل المركز الأخير وتأكد هبوطه على أرضه 2-4 أمام بوردو الثاني عشر خلف مونبيليه بفارق الأهداف ولكليهما 46 نقطة.

وفاز ليل بهدف نظيف على مضيفه لوريان وانتهى لقاء كان وباستيا بالتعادل السلبي في نفس الجولة.