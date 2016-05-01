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أرسنال لا يخسر في الدوري مع النني ' الأساسي '

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أرسنال لا يخسر في الدوري مع النني ' الأساسي ' أرسنال لا يخسر في الدوري مع النني ' الأساسي '

لعب الدولي المصري محمد النني 8 مباريات في الدوري الإنجليزي بقميص أرسنال كأساسي ولم يتذوق طعم الخسارة في أي مباراة.

أرسنال يحتل المركز الثالث برصيد 67 نقطة من 36 مباراة.

النني شارك في 13 مباراة مع أرسنال في 3 بطولات مختلفة. الدوري ودوري الأبطال وكأس إنجلترا.

وفي الدوري لعب النني 9 مباريات مع أرسنال منهم 8 كأساسي ومباراة أولى كبديل.

وفاز أرسنال مع النني في 4 مباريات أمام إيفرتون وواتفورد وويست بروميتش ونوريتش.

بينما تعادل أمام توتنام ويست هام وكريستال بالاس وسندرلاند.

بينما الخسارة الوحيدة لأرسنال بتواجد النني تأتي أمام مانشستر يونايتد. ولكنه لعب كبديل وليس كأساسي.

وسجل النني هدفا وحيدا بقميص أرسنال وجاء في برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

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