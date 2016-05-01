على غرار صلاح.. النني يحصد لقب الدوري السويسري بقميص أرسنال

حصد محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال لقب الدوري السويسري بعدما حسم بازل اللقب.

بازل حسم لقب الدوري السويسري قبل النهاية بـ5 جوالات بعدما فاز على سيون بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ31 من المسابقة.

النني شارك في 16 مباراة في الدوري السويسري مع بازل ونجح في تسجيل هدفين ليُحسب له بطولة الدوري.

وتعد بطولة الدوري السويسري هي الرابعة على التوالي التي يتوج بها النني.

وكان محمد صلاح جناح نادي روما الحالي وتشيلسي وفيورنتينا السابق قد حصد لقب الدوري السويسري مع بازل بنفس طريقة محمد النني.

وحصد أيضا لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في فترته مع فيورنتينا الإيطالي.