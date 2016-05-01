سام مرسي يتأهل مع ويجان للدرجة الثانية بإنجلترا

نجح نادي ويجان الإنجليزي في ضمان تأهله إلى دوري الدرجة الثانية (شامبيونشيب) الإنجليزي بعد فوزه على بلاكبول بمشاركة المصري سام مرسي.

سام مرسي انتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية من تشيسترفيلد إلى ويجان.

قبل أن يظهر اسمه ضمن أفضل 15 لاعبا في دوري الدرجة الأولى حسبما أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين. (طالع التفاصيل)

وشارك سام مرسي كأساسي لأول مرة مع ويجان أمام بلاكبول. وانتهى اللقاء برباعية مقابل لاشيء.

ورفع ويجان رصيده إلى النقطة 87 من 45 مباراة. بفارق 3 نقاط عن الوصيف بيرتن ألبيون صاحب الـ84 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني مباشرة إلى (شامبيونشيب) بينما يلعب أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس مرحلة تأهيلية يترشح منها فريق واحد.

طالع أيضا

حوار بالصوت – سام مرسي لـ في الجول: أحلم بتمثيل منتخب مصر.. ويحدثونني في ويجان عن ميدو وزكي

مساعد كوبر لـ في الجول: انضمام سام مرسي للمنتخب وارد.. وهذه رسالتنا لحاملي الجنسية المصرية