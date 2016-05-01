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تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لقرية المنيرة بالخارجة بتكلفة 600 ألف جنيه

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تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لقرية المنيرة بالخارجة بتكلفة 600 ألف جنيه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لقرية المنيرة بالخارجة بتكلفة 600 ألف جنيه
قال جمال سليمان رئيس الوحدة المحلية لقرى المنيرة بمركز الخارجة، إن رئاسة القرية تواصل تنفيذ مشروعات خطة التنمية المحلية الموحدة لهذا العام بقيمة إجمالية بلغت 600 ألف جنيه، وتضمنت شراء وحدات لتحسين البيئة بقيمة 350 ألف جنيه، ومد أسلاك وأعمدة الإنارة إلى تقسيمات الشباب بقرية المنيرة والطريق الدائرى، الذى يربط القرية بعزبة القطارة باعتمادات تصل إلى 250 ألف جنيه.

وأضاف جمال فى تصريحات صحفية، أن الخطة تضمنت شراء أثاث لمبنى الوحدة المحلية للقرية بمبلغ 10 آلاف جنيه، مؤكدا أن رئاسة القرية تدرس حالياً مقترح مشروعات الخطة الجديدة لتنمية قرى المنيرة، تمهيدا لإدراجها فى موازنة العام المالى الجديد، فى شهر يونيو المقبل .
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