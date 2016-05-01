بالصور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يهنئان الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

هنأ محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، والعميد أحمد صبرة رئيس فرع المخابرات العامة بالمحافظة ، الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقدم المحافظ التهنئة للأنبا يوساب، الأسقف عام الأقصر، وعدد من القساوسة والرهبان، وذلك بكنيسة السيدة العذراء وسط مدينة الأقصر.

يشار إلى أن العميد على الجزار رئيس مركز أرمنت ، والعميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة القرنة، والعميد أحمد نسيم رئيس مركز الأقصر كانوا بين الحضور الذين قدموا التهنئة للأقباط.

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