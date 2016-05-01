بالصور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يهنئان الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

هنأ محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، والعميد أحمد صبرة رئيس فرع المخابرات العامة بالمحافظة ، الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقدم المحافظ التهنئة للأنبا يوساب، الأسقف عام الأقصر، وعدد من القساوسة والرهبان، وذلك بكنيسة السيدة العذراء وسط مدينة الأقصر.
يشار إلى أن العميد على الجزار رئيس مركز أرمنت ، والعميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة القرنة، والعميد أحمد نسيم رئيس مركز الأقصر كانوا بين الحضور الذين قدموا التهنئة للأقباط.
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