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نائبة بالشرقية تطالب وزير النقل بتحسين شبكة الطرق وعمل طريق دائرى لفاقوس

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نائبة بالشرقية تطالب وزير النقل بتحسين شبكة الطرق وعمل طريق دائرى لفاقوس نائبة بالشرقية تطالب وزير النقل بتحسين شبكة الطرق وعمل طريق دائرى لفاقوس
أكدت النائبة نوسيلة أبو العمرو عضو البرلمان عن دائرة فاقوس محافظة الشرقية، أنها عقدت اجتماعا مع دكتور جلال السعيد وزير النقل والمهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، لدراسة مقترح إنشاء طريق دائرى بفاقوس وبحث مشاكل الطرق وتطوير السكة الحديد بفاقوس.

وأضافت لـ"اليوم السابع" أنها ناقشت تطوير خط السكة الحديد وربط الشرقية بالإسماعيلية وبورسعيد، وذلك بمد خط السكة الحديد من فاقوس إلى القنطرة.

وأوضحت البرلمانية نوسيلة أبو العمرو أنها ستسعى جاهدة لتطوير الطرق والعمل على فك الاختناق المرور الذى تعانيه مدينة فاقوس وحتى منطقة أبو شلبى، خاصة وأن هذه المنطقة حيوية وتربط الشرقية بمنطقة القناة .

جلال-السعيد-وزير-النقل-(1)

جلال-السعيد-وزير-النقل-(3)

النائبة-نوسيلة-أبو-العمرو


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