مرتضى للاعبي الزمالك: قاتلوا على الثنائية وإفريقيا وكأس العالم.. وانظروا لبرشلونة

طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من لاعبي فريقه القتال حتى اللحظات الأخيرة من أجل "لقب الدوري والكأس والسوبر وإفريقيا وكأس العالم للأندية".

أليكس ماكليش وافق على رحيل الثنائي الأجنبي في الجهاز الفني ليستمر المدرب في منصبه كمدير فني للزمالك. (طالع التفاصيل)

وقرر مجلس إدارة الزمالك أجراء بعض التعديلات على الجهاز الفني بإضافة جمال عبد الحميد ومحمد حلمي كما تولى إسماعيل يوسف منصب رئيس جهاز الكرة(تعرف على التشكيل النهائي لجهاز الزمالك)

واجتمع مرتضى منصور رئيس النادي بلاعبي الفريق مساء يوم السبت ليطالب بالقتال وبذل قصارى جهدهم في الفترة المقبلة و"فتح صفحة جديدة".

وقال مرتضى منصور للاعبي الزمالك: "أمامنا بطولة الدوري والكأس وإفريقيا والسوبر وكأس العالم للأندية. فلنقاتل".

وأضاف "الدوري ما زال في الملعب وعلينا عدم النظر للمنافس. قطار الزمالك لابد أن يتحرك دون توقف".

وأكمل حديثه قائلا: "أنظروا إلى برشلونة. بعدما كان يقترب من حسم الدوري تقلص الفارق مع المنافسين الآن. علينا القتال وبذل قصارى جهدنا دون النظر إلى الأهلي".

وأتم في رسالة إلى أليكس ماكليش: "أطالب الجهاز الفني بالعدل ثم العدل. لا لليأس".

شاهد الفيديو