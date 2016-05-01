بالصور.. ضبط 2.5 طن "رنجة" مجهولة المصدر قبل ترويجها فى شم النسيم بأسوان

تمكنت مباحث التموين بأسوان، مساء السبت، من ضبط مخزن بداخله 2 طن ونصف رنجة مجهولة المصدر قبل توزيعها على المواطنين فى الأسواق خلال احتفالات شم النسيم بأسوان.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بوصول معلومات للعميد هانى الغنام، رئيس مباحث التموين بأسوان، بقيام شخص يدعى "سعيد.ش.ع" 28 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، بتخزين كمية كبيرة من الرنجة مجهولة المصدر داخل مخزن بمنطقة الشيخ هارون، بمدينة أسوان، بغرض توزيعها على المواطنين فى الأسواق خلال احتفالات شم النسيم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية شارك فيها النقيب محمود شعير، معاون مباحث قسم أول أسوان، من ضبط 2 طن ونصف رنجة مجهولة المصدر، مخزنة داخل 500 صندوقا يزن الصندوق الواحد 5 كيلو جرام، وتحرر المحضر رقم 4870 جنح قسم أول أسوان لسنة 2016، وتولت النيابة التحقيق.

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