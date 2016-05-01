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كرة سلة - الأهلي: كنا على قدر المسؤولية بسبب روح الفانلة الحمراء

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كرة سلة - الأهلي: كنا على قدر المسؤولية بسبب روح الفانلة الحمراء كرة سلة - الأهلي: كنا على قدر المسؤولية بسبب روح الفانلة الحمراء

"كنا على قدر المسؤولية".. هكذا بدأ طارق خيري المدير الفني للنادي الأهلي لكرة السلة حديثه عقب تتويج الفريق بلقب دوري السوبر.

الأهلي حقق انتصارا ملحميا أمام الجزيرة 65-59 مساء يوم السبت ليتوج بلقب دوري السوبر. (طالع التفاصيل)

وقال طارق خيري: "لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة "تحملوا الإرهاق الشديد ونجحوا في تحويل التأجل في الفترات الثلاث الأولى إلى فوز مستحق".

وأكمل حديثه قائلا: "روح الفانلة الحمراء هي سبب الإنجاز. حققنا اللقب بسببها".

وأكد مدرب الأهلي أنه راهن منذ البداية على المجموعة الحالي من اللاعبين من أجل التتويج بالبطولات.

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