الفنانة رغدة: نذرت "قص شعرى" فى ساحة حلب بعد تحريرها من آخر إخوانى ممول

كشفت الفنانة رغدة، عن أنها لا تمتلك سيارة، لعدم امتلاكها متلك أموال كافية، حيث تذهب للمسرح بـ"تاكسى"، معلقة: "لست خجولة وهذا أمر يشرفنى، الرزق على ربنا ومستورة والحمد لله"، موضحة أن أغلب الدول العربية قاطعتها لموقفها من العراق ولبنان وبعدها سوريا، وتابعت:" لن أضحى بتاريخى الفنى من أجل "الشغل".

وأضافت الفنانة رغدة، خلال تصريحات تلفزيونية، :"نذرت أن أقص شعرى وأنثره فى ساحة سعد الجابرى فى حلب بعد تحريرها من آخر تكفيرى وإخوانى ممول"، مشيرة إلى أن سوريا تحارب نيابة عن الأمة العربية كلها، وأن دماء الشهداء لن تذهب هباءًا ولابد أن يأتي النصر، مضيفة: "لولا صمود الجيش العربى السورى لكانت كل الفصائل على الأرض السورية فى سيناء حاليا".

الفنانة رغدة: "طظ" فى الأمم المتحدة.. والجيش السورى لم يقصف حلب

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