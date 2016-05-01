القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ماكينات الرى و"مواتير الرش" بالبحيرة

تمكنت، منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ماكينات الرى ومواتير الرش من الأراضى الزراعية والمزارع.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز كوم حمادة برئاسة الرائد محمد أبوغزالة بالتنسيق وفرع الأمن العام برئاسة اللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعقيد هانى أمين وكيل الفرع مفادها قيام كلاً من " جمال ع م" عامل زراعى ومقيم بقرية الحدين مركز كوم حمادة مسجل خطر تحت رقم" 123 " فئة ( ب ) " فرض سيطرة "، والسابق اتهامه فى ( 10) قضايا متنوعة "مخدرات ، قتل ، سرقة"، أخرهم القضية رقم 22938/2014 جنايات مركز كوم حمادة "مخدرات"، و" كريم ا ع " عامل زراعى ومقيم بكوم العرب مركز كوم حمادة والسابق اتهامه فى ( 4 ) قضايا سرقات، أخرهم القضية رقم 21044/2014 جنح مركز كوم حمادة " سرقة ماشية"، و"محمد ف م " ميكانيكى ومقيم بقرية المعركة مركز بدر، و"على ع ع" عاطل، و"حسين ع ع" عاطل يقيمان بالمنصورية الجيزة بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة ماكينات الرى ومواتير الرش من الأرضى الزراعية والمزارع بدائرة مركز كوم حمادة والمراكز المجاورة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية ضم العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم هانى صبحى وكيل الفرع والرائد محمد أبوغزالة رئيس مباحث كوم حمادة لسرعة ضبط المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم ومحال إقامتهم، أسفرت عن ضبط ( الأول والثانى والثالث) .

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاشتراك والمتهمان الهاربان فى ارتكاب 8 وقائع سرقة، وتم ضبط جميع المسروقات بإرشاد المتهمين بمخزن ملحق بمسكن المتهم الثالث، وجارى تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين وفحص أبعاد نشاطهم الإجرامى، والعمل على ضبط المتهمان الهاربان بالتنسيق ومديرية أمن الجيزة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9064 / 2016 جنح مركز كوم حمادة، وجارى العرض على النيابة العامة.

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