برج الميزان حظك اليوم الأحد 1/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى

>اليوم ستخسر فرصة جيدة فى العمل، كما أن هناك الكثير من الفرص فى انتظارك، عليك فقط أن تكون أكثر ذكاء وتتعامل مع كل التغيرات التى تحدث لك بحكمة ولا تتسرع حتى لا تخسر أكثر مما خسرت. برج الميزان على الصعيد العاطفى

>تشعر بأن هناك الكثير من الأزمات التى مررت بها مؤخراً مع شريك الحياة، فعلاقتك العاطفية من المؤكد أنها قد تأثرت أخيراً فى الفترة الماضية، فحاول أن تتجاوز كل هذا وتبحث عن أفضل الطرق لحل كافة الأزمات. على الصعيد الصحى

>الإجهاد العقلى هو أكثر ما يزعجك خلال هذه الفترة، كما أن الصداع والتوتر سيكونوا حلفاء لك فى الفترة الأخيرة، حاول أن تتخلص من كافة الأمور التى قد يكون لها تأثير سئ عليك، كذلك لا تدع الحياة تمر وأنت تفقد صحتك يوماً بعد الآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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