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حظك اليوم برج العقرب الأحد 1/5/2016

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 1/5/2016 حظك اليوم برج العقرب الأحد 1/5/2016
العقرب على الصعيد المهني:
>حالتك المزاجية حالياً لا تسمح لك بأى تقدم فى العمل، والأوضاع حولك يتملكها الغموض والارتباك، تتكتم على عدد من الأحاديث لكنك تفكر فيها مع نفسك طوال الوقت، ربما تحتاج إلى تفريغ هذه الأفكار على الورق لكن غموض يمنك من البوح عنها بأى شكل، حاول أن تتمهل قليلاً وتترك المور تسير بطبيعتها وتهدأ تدريجياً.

على الصعيد العاطفي:
>الحاجة إلى الحب الآن هى من تتحكم بك، تبحث عن مشاعر صادقة كثيراً، وتقابل أحد الأشخاص وتشعر نحوه بانجذاب سريعاً ويقتحم قلبك بقوة طاغية، يندهش منها عقلك، الظروف حولك لا تساعد على اتخاذ أى خطوات جادة، تحتاج إلى التمهل أولاً والتأكد من حقيقة مشاعرك، حتى لا تتأكد إنها حب حقيقى وليس احتياج عاطفى يخلصك من الصراع النفسى الذى تعيش فيه.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
>تبدو مرهق بدنياً، لكنك فى الواقع مرهق ذهنياً ونفسياً السهر كثيراً والتفكير بشكل مستمر ومشوش يرهق جيمع أجهزة جسمك وأولهم جهازك العصبى، الصداع وألام القولون هم الراعى الرسمى للأعراض المرضية التى تعانى منها حالياً، حاول أن تحصل على ساعات كافية من النوم حتى تستعيد حيويتك وقدرتك الذهنية

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش حالة عاطفية مميزة جداً هذه الفترة، ويفعل أشياء غير معتاد عليها من اجل لفت انتباه أحد الأشخاص، ويحاول ترتيب أولوياته وتحديد اهدافه حتى يعوض ما فاته من وقت فى الفترة الماضية، واخبار سعيدة تعيد إليه حيويته.

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مصر 365

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