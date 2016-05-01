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حظك اليوم برج القوس الأحد 1/5/2016

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حظك اليوم برج القوس الأحد 1/5/2016 حظك اليوم برج القوس الأحد 1/5/2016
القوس على الصعيد المهني:
>التعايش مع واقع العمل المرتبك الآن هو أفضل حل للخروج من الازمة الراهنة، الأوضاع لا تحتمل المجاذفة وإلا ستكون الخاسر الوحيد، المحيطين بك يعرفون نقاط ضعفك جيداً يحاولون أن يستغلوا اندفاعك وتهورك فى الحديث لصالحهم حتى تظهر بشكل سىء أمام رؤسائك، وتجد نفسك المخطئ دون أن تجد أى مبرر لأخطائك هذه، فاحذر منهم.

على الصعيد العاطفي:
>العناد أسوبك فى الحياه وتعتبر أن أبسط الامور تحدى، لذلك تجد صوبة بالغة فى التعامل مع شريك حياتك، العلاقات العاطفية بها كثير من التفاصيل التى لاتحتمل التشبث بالرأى أو التحدى فالعلاقة مشاعر وليست حرب لتقرر أن تكون المنتصر دائماً، المرونة فى التفكير تتواجد بنسبة قليلة جداً لديك لذلك حاول أن تفكر جيداً قبل أن تندفع فى قرار.

برج القوس على الصعيد الصحي:
>التزامن بين الحداث التى يشهدها العمل هذه الفترة والخلل فى ضغط الدم الذى تعانى منه شىء طبيعى، التأثر النفسى والتفكير الكثير من أهم الأشياء التى تؤثر على جميع أجهزة الجسم، تناول المشروبات المهدئة مثل النعناع والينسون ولا تنسى ساعات النوم الكافية وشرب المياه كثيراً.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>يتوقع علامء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة متوترة فى حياته ممتلئة بالإضطرابات خاصة على صعيد العمل الذى يواجه فيه مشكلات كثيرة تسبب ضغط كبير على أعصابه، والصبر والحكمة هم الحل الوحيد لمواجهتها، والتفكير الكثير لن يفيد بأى شىء فى ظل هذه الظروف.

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مصر 365

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