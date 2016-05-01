برج السرطان حظك اليوم الأحد 1/5/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى

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برج السرطان على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

اليوم مناسب جداً لإنجاز الكثير من المهام المطلوبة منك مؤخراً، كما أن مديرك فى العمل قادر الآن أن يستمع إليك ويتعرف على كل المشكلات التى كانت تواجهك فى الفترة الماضية.>لا بأس من أن تعيد الاستماع إلى مشاكل الحبيب وما أزعجه، حاول أن تتفهم دوافعه للتصرف بهذه الطريقة، كما أن اليوم مناسب جداً لجلسة مع الحبيب تتبادلا فيها أطراف الحديث حول علاقتكما.>ينصحك الأطباء بأن تحصل على إجازة من العمل فى أسرع وقت ممكن، كذلك يفضل أن تستمع جيداً إلى كل النصائح التى سبق وأن وجهها إليك الأطباء، كما أنه من الضرورى أن تعرف أنه من أفضل الطرق لتحقيق ما تريد هو أن تكون جسدياً قادر على العمل.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على الصعيد الصحى، وكذلك ستحصل على ترقية مرتقبة من جانب الرؤساء فى العمل نظراً لجهودك التى قمت بها مؤخراً فى العمل.