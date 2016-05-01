برج السرطان حظك اليوم الأحد 1/5/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى اليوم مناسب جداً لإنجاز الكثير من المهام المطلوبة منك مؤخراً، كما أن مديرك فى العمل قادر الآن أن يستمع إليك ويتعرف على كل المشكلات التى كانت تواجهك فى الفترة الماضية.
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برج السرطان على الصعيد العاطفى
>لا بأس من أن تعيد الاستماع إلى مشاكل الحبيب وما أزعجه، حاول أن تتفهم دوافعه للتصرف بهذه الطريقة، كما أن اليوم مناسب جداً لجلسة مع الحبيب تتبادلا فيها أطراف الحديث حول علاقتكما.
على الصعيد الصحى
>ينصحك الأطباء بأن تحصل على إجازة من العمل فى أسرع وقت ممكن، كذلك يفضل أن تستمع جيداً إلى كل النصائح التى سبق وأن وجهها إليك الأطباء، كما أنه من الضرورى أن تعرف أنه من أفضل الطرق لتحقيق ما تريد هو أن تكون جسدياً قادر على العمل.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على الصعيد الصحى، وكذلك ستحصل على ترقية مرتقبة من جانب الرؤساء فى العمل نظراً لجهودك التى قمت بها مؤخراً فى العمل.