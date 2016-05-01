برج العذراء حظك اليوم الأحد 1/5/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك فى ما يتعلق بالعمل والمال، ستحصل بشكل مفاجئ على بعض المال الذى كنت قدمته لشخص ما ونسيته تقريبًا، وتحرز تقدمًا ملحوظا فى العمل وخطط حياتك تسير فى الطريق الصحيح اليوم .>أنت تميل لتجاهل الحب وترفض أن تسمح لأى شخص بأن يعبر لك عن إعجابه لأنك تكرس غالبية الوقت لعملك ومهنتك ولكن يجب أن تنتبه قبل فوات الأوان قبل أن ينفد صبر الشخص الذى يحبك فقد لا يتكرر ثانية.>النظام الغذائى غير الصحى الذى اتبعته فى الأيام الماضية تظهر نتائجه واضحة عليك فى مشاكل متكررة فى الجهاز الهضمى وعسر الهضم مما يجعلك فى حاجة ماسة لمراقبة نظامك الغذائى وشرب المزيد من الماء من أجل التعافى بسرعة.>اليوم يملأك الشغف لفعل شيء يلفت نظر الآخرين إليك وستكون قادرًا على اتخاذ اجراءات قوية وحاسمة ومساعدة شخص قريب منك بفضل تفكيرك السريع.