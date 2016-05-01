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حظك اليوم برج الحمل الأحد 1/5/2016

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 1/5/2016 حظك اليوم برج الحمل الأحد 1/5/2016

الحمل على الصعيد المهني:


>الصبر من أهم مميزاتك لكن غضبك جامح لا يفرق بين مكسب وخسارة، لذلك عليك أن تبتعد عن الأجواء الممتلئة بالأحاديث الجانبية لأنها أول طريق المشكلات فى العمل، فالصبر على ما يدور حولك حتى يظهر فى وقته لابد أن يكون أسلوب حياتك فى الفترة القادمة، الأجواء العملية دائماً ممتلئة بالمتربصون لذلك كن أنت الأذكى والأفضل.

على الصعيد العاطفي:


>الجاذبية والفضول من أهم صفاتك التى تجذب لك الأشخاص، تتعامل مع جميع الأشخاص بطريقة واحدة وتجد قبول عند معظمهم، طيبة قلبك من الأسرار الكامنة فى جمال شخصيتك، وتحتاج دائماً إلى كسر حاجز الخجل حتى تستطيع ان تعبر عن مشاعرك للناس، فرص كثيرة حولك لكن واحدة فقط أنت تبحث عنها منذ فترة طويلة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>وعكة صحية خفيفة فى طريقها إليك فحاول ان تستعد لها بتناول الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة مثل الأطعمة الغنية بفيتامين سى كالبرتقال والجوافة، بالإضافة إلى الفراولة التى تعتبر من اكثر أنواع الفاكهة التى تقوى المناعة وتزيد من قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة تتطلب منه الالتزام بالصمت وتجنب الحاديث مع أشخاص لا يثق بهم، حتى يتجنب التكهنات والأحاديث الجانبية التى تاخذ أكثر مما تعطى، وتجلب المشكلات كثيراً، والخجل فى الأمور العاطفية يتطلب منه وقفة شديدة وتخلى عن جزء منه حتى يصل إلى ما يريد.
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مصر 365

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