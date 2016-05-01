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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 1/5/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 1/5/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 1/5/2016

على الصعيد المهني:


>تشعر بالحيرة والتشتت فى الكثير من الاتجاهات الأيام القليلة الماضية مما يجعلك تواجه صعوبات فى اتخاذ اجراءات حاسمة ولكن اليوم ستتضح أمامك الرؤية بشكل كبير وستكون قادرًا على اتخاذ قرار واضح وسليم بشان القضايا فى مكان عملك.

على الصعيد العاطفي:


>تشعر بالاكتئاب بسبب علاقة الحب التى لا تسير كما خططت لها لكن لا يجب أن تستسلم لهذا الشعور وامنح العلاقة بعض الوقت حتى ترى عمقها فأنت تحظى بشريك حياة بقلب ذهبي.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>من الجيد أن تهتم بصحتك فى هذه المرحلة من الزمن وتواصل المواظبة على التمارين الرياضية التى تقوم بها هذه الفترة بالاضافة إلى ممارسة اليوجا والجري.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>الاسرة هى حجر الأساس لنجاحك وهو ما يتضح لك بشكل خاص اليوم. اليوم سيكون مثمر ولا مثيل له والابتسامة هى طريقك للخروج من المواقف الصعبة والعصيبة.
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مصر 365

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