برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 1/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تشعر بالحيرة والتشتت فى الكثير من الاتجاهات الأيام القليلة الماضية مما يجعلك تواجه صعوبات فى اتخاذ اجراءات حاسمة ولكن اليوم ستتضح أمامك الرؤية بشكل كبير وستكون قادرًا على اتخاذ قرار واضح وسليم بشان القضايا فى مكان عملك.>تشعر بالاكتئاب بسبب علاقة الحب التى لا تسير كما خططت لها لكن لا يجب أن تستسلم لهذا الشعور وامنح العلاقة بعض الوقت حتى ترى عمقها فأنت تحظى بشريك حياة بقلب ذهبي.>من الجيد أن تهتم بصحتك فى هذه المرحلة من الزمن وتواصل المواظبة على التمارين الرياضية التى تقوم بها هذه الفترة بالاضافة إلى ممارسة اليوجا والجري.>الاسرة هى حجر الأساس لنجاحك وهو ما يتضح لك بشكل خاص اليوم. اليوم سيكون مثمر ولا مثيل له والابتسامة هى طريقك للخروج من المواقف الصعبة والعصيبة.