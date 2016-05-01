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برج الجدى حظك اليوم الأحد 1/5/2016

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برج الجدى حظك اليوم الأحد 1/5/2016 برج الجدى حظك اليوم الأحد 1/5/2016
يبدو هذا اليوم مناسب جداً لتحقيق الكثير من النجاحات فى العمل، وكذلك جنى ثمار ما كنت تفعله خلال الأيام الماضية، كذلك تحصل على أموال من المؤكد أنها ستكون بداية للحصول على المزيد والمزيد من الأموال التى كنت تسعى للحصول عليها فى الفترة الأخيرة.

برج الجدى على الصعيد العاطفى


>مرورك مؤخراً بتجربة سيئة جعلك تشعر ببعض الضيق والقلق من جانب الحبيب، كذلك يفضل أن تستمع إليه ولا تعامله بشكل خاطئ كما كنت تفعل فى الماضى، حتى لا تندم على مثل هذه التصرفات.

على الصعيد الصحى


>ربما تكون أهملت كثيراً فى صحتك خصوصاً أنك كنت تعمل عدد ساعات أكثر من المعتاد، كما أن جسدك بحاجة إلى راحة، والحصول على وق كافِ من النوم.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع أن تكون هناك أزمة كبيرة فى العمل خلال الأيام المقبلة، فلا تدع الوقت يمر دون أن تنجد نفسك من الطريق الذى تسير فيه.

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مصر 365

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