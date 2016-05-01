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برج الثور حظك اليوم الأحد 1/5/2016

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برج الثور حظك اليوم الأحد 1/5/2016 برج الثور حظك اليوم الأحد 1/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
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تشغلك الكثير من الأمور الشخصية فى العمل مما يجعلك تفقد تركيزك وترتكب الكثير من الأخطاء، رصيدك السابق من العمل الجاد والمجهود الصادق قد يغفر لك زلاتك اليوم ولكن لا تتمادى فى هذا فالخسائر ستكون جمة.

على الصعيد العاطفي:


>هذا هو الوقت المناسب للجلوس مع شريك حياتك ومناقشة القضايا العالقة بينكما بشفافية ووضوح ومصارحته بالأشياء التى تزعجك فى الآونة الأخيرة، وهو ما ينعكس إيجابًا على العلاقة بينكما ويعمق التزامكما تجاه بعضكما البعض.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>الحفاظ على صحتك والاهتمام بها لم يعد خيارًا هذه الأيام فأنت بحاجة ماسة للراحة والاهتمام وإلا ستتدهور صحتك بشكل مفاجئ وقاسِ للغاية، خذ حذرك وانتبه لنفسك ومارس الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>من المحتمل أن تخوض تجربة جديدة ومميزة اليوم، ليس شرطًا أن تكون تجربة جيدة ولكنها فى النهاية ستحدث تغييرا جذريًا فى حياتك وفى طريقة نظرك للحياة. لا تخاف التعبير عن مشاعرك ولكن كن حذرًا من أن تجرح الآخرين.
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مصر 365

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