حظك اليوم برج الأسد الأحد 1/5/2016

حالة من الإحباط والطاقة السلبية تسيطر على تفكيرك هذه الفترة، والشعور بالركود الذهنى والحاجة إلى الابتعاد عن الأشخاص المقربين وغير المقربين هى هدفك الوحيد حالياً، تحتاج إلى أجازة لفترة طويلة من العمل تعيد فيها ترتيب أولوياتك بعد أن أصبحت غير قادر على تحديد خطتك فى العمل التى لا يجب أن تتواجد إلا بدونها حتى تشعر بانجاز حقيقى. على الصعيد العاطفي:

>الطاقة السبية والاكتئاب حالات تسيطر عليك منذ فترة، لكنك تعيش الآن فى ذروتها الحاجة إلى تواجد الحبيب بجانبك تتسبب لك فى كثير من الحزن، تحاول أن تقاوم هذه الحالة كثيراً، لكن مشاعرك تخذلك وتجدها تفلاض سطوتها عليك وعلى حالتك المزاجية، حاول أن تجلس مع الأصدقاء المقربين وتتحدث معهم حتى تزيل جزء من هذه المشاعر. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>النوم بشكل مبالغ فيه، يصيب الجسد بحالة من الوخم والكسل وعدم القدرة على الحركة، بالإضافة إلى الإحساس الدائم بالإرهاق والصداع المزمن، اخرج وذاهب إلى أماكن بها خضرة أو بحر وتناول الفاكهة والخضروات الطازجة وتناول المياه بكميات كبيرة، ولا تنسى المشى نصف ساعة يومياً. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يظل متقوقعاص على نفسه محتبساص داخل حالة الحزن المسيطرة عليه، ويشعر بالحاجة غلى العزلة وعدم القدرة على التعامل مع الأشخاص، ربما يكون السفر بصحبة الأصدقاء وممارسة الرياضة حلولاً تساعده على الخروج من هذه الحالة.

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شبكةعيونالإخبارية

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