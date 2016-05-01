حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الأحد 1 مايو 2016

حظك اليوم برج الأسد الأحد 1/5/2016

برج الثور حظك اليوم الأحد 1/5/2016

برج الجدى حظك اليوم الأحد 1/5/2016

برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 1/5/2016

حظك اليوم برج الحمل الأحد 1/5/2016

برج الحوت حظك اليوم الأحد 1/5/2016

برج العذراء حظك اليوم الأحد 1/5/2016

حظك اليوم برج العقرب الأحد 1/5/2016

حظك اليوم برج القوس الأحد 1/5/2016

برج السرطان حظك اليوم الأحد 1/5/2016

برج الميزان حظك اليوم الأحد 1/5/2016

برج الدلو حظك اليوم الأحد 1/5/2016

>الأسد على الصعيد المهني:>حالة من الإحباط والطاقة السلبية تسيطر على تفكيرك هذه الفترة، والشعور بالركود الذهنى والحاجة إلى الابتعاد عن الأشخاص المقربين وغير المقربين هى هدفك الوحيد حالياً، تحتاج إلى أجازة لفترة طويلة من العمل تعيد فيها ترتيب أولوياتك بعد أن أصبحت غير قادر على تحديد خطتك فى العمل التى لا يجب أن تتواجد إلا بدونها حتى تشعر بانجاز حقيقى.>على الصعيد العاطفي:>الطاقة السبية والاكتئاب حالات تسيطر عليك منذ فترة، لكنك تعيش الآن فى ذروتها الحاجة إلى تواجد الحبيب بجانبك تتسبب لك فى كثير من الحزن، تحاول أن تقاوم هذه الحالة كثيراً، لكن مشاعرك تخذلك وتجدها تفلاض سطوتها عليك وعلى حالتك المزاجية، حاول أن تجلس مع الأصدقاء المقربين وتتحدث معهم حتى تزيل جزء من هذه المشاعر.>برج الأسد على الصعيد الصحي:>النوم بشكل مبالغ فيه، يصيب الجسد بحالة من الوخم والكسل وعدم القدرة على الحركة، بالإضافة إلى الإحساس الدائم بالإرهاق والصداع المزمن، اخرج وذاهب إلى أماكن بها خضرة أو بحر وتناول الفاكهة والخضروات الطازجة وتناول المياه بكميات كبيرة، ولا تنسى المشى نصف ساعة يومياً.>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يظل متقوقعاص على نفسه محتبساص داخل حالة الحزن المسيطرة عليه، ويشعر بالحاجة غلى العزلة وعدم القدرة على التعامل مع الأشخاص، ربما يكون السفر بصحبة الأصدقاء و ممارسة الرياضة حلولاً تساعده على الخروج من هذه الحالة.>برج الثور على الصعيد المهني:>تشغلك الكثير من الأمور الشخصية في العمل مما يجعلك تفقد تركيزك وترتكب الكثير من الأخطاء، رصيدك السابق من العمل الجاد والمجهود الصادق قد يغفر لك ذلاتك اليوم ولكن لا تتمادى في هذا فالخسائر ستكون جمة.>على الصعيد العاطفي:>هذا هو الوقت المناسب للجلوس مع شريك حياتك ومناقشة القضايا العالقة بينكما بشفافية ووضوح ومصارحته بالأشياء التي تزعجك في الآونة الأخيرة، وهو ما ينعكس إيجابًا على العلاقة بينكما ويعمق التزامكما تجاه بعضكما البعض.>برج الثور على الصعيد الصحي:>الحفاظ على صحتك والاهتمام بها لم يعد خيارًا هذه الأيام فأنت بحاجة ماسة للراحة والاهتمام وإلا ستتدهور صحتك بشكل مفاجئ وقاسِ للغاية، خذ حذرك وانتبه لنفسك ومارس الرياضة.>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:>من المحتمل أن تخوض تجربة جديدة ومميزة اليوم، ليس شرطًا أن تكون تجربة جيدة ولكنها في النهاية ستحدث تغييرا جذريًا في حياتك وفي طريقة نظرك للحياة. لا تخاف التعبير عن مشاعرك ولكن كن حذرًا من أن تجرح الآخرين.>برج الجدى على الصعيد المهنى..>يبدو هذا اليوم مناسب جداً لتحقيق الكثير من النجاحات فى العمل، وكذلك جنى ثمار ما كنت تفعله خلال الأيام الماضية، كذلك تحصل على أموال من المؤكد أنها ستكون بداية للحصول على المزيد والمزيد من الأموال التى كنت تسعى للحصول عليها فى الفترة الأخيرة.>برج الجدى على الصعيد العاطفى ..>مرورك مؤخراً بتجربة سيئة جعلك تشعر ببعض الضيق والقلق من جانب الحبيب، كذلك يفضل أن تستمع إليه ولا تعامله بشكل خاطئ كما كنت تفعل فى الماضى، حتى لا تندم على مثل هذه التصرفات.>على الصعيد الصحى..>ربما تكون أهملت كثيراً فى صحتك خصوصاً أنك كنت تعمل عدد ساعات أكثر من المعتاد، كما أن جسدك بحاجة إلى راحة، والحصول على وق كافِ من النوم.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..>يتوقع أن تكون هناك أزمة كبيرة فى العمل خلال الأيام المقبلة، فلا تدع الوقت يمر دون أن تنجد نفسك من الطريق الذى تسير فيه.>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>تشعر بالحيرة والتشتت في الكثير من الاتجاهات الأيام القليلة الماضية مما يجعلك تواجه صعوبات في اتخاذ اجراءات حاسمة ولكن اليوم ستتضح أمامك الرؤية بشكل كبير وستكون قادرًا على اتخاذ قرار واضح وسليم بشان القضايا في مكان عملك.>على الصعيد العاطفي:>تشعر بالاكتئاب بسبب علاقة الحب التي لا تسير كما خططت لها لكن لا يجب أن تستسلم لهذا الشعور وامنح العلاقة بعض الوقت حتى ترى عمقها فأنت تحظى بشريك حياة بقلب ذهبي.>برج الجوزاء على الصعيد الصحي:>من الجيد أن تهتم بصحتك في هذه المرحلة من الزمن وتواصل المواظبة على التمارين الرياضية التي تقوم بها هذه الفترة بالاضافة إلى ممارسة اليوجا والجري.>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:>الاسرة هي حجر الأساس لنجاحك وهو ما يتضح لك بشكل خاص اليوم. اليوم سيكون مثمر ولا مثيل له والابتسامة هي طريقك للخروج من المواقف الصعبة والعصيبة.>الحمل على الصعيد المهني:>الصبر من أهم مميزاتك لكن غضبك جامح لا يفرق بين مكسب وخسارة، لذلك عليك أن تبتعد عن الأجواء الممتلئة بالأحاديث الجانبية لأنها أول طريق المشكلات فى العمل، فالصبر على ما يدور حولك حتى يظهر فى وقته لابد أن يكون أسلوب حياتك فى الفترة القادمة، الأجواء العملية دائماً ممتلئة بالمتربصون لذلك كن أنت الأذكى و الأفضل.>على الصعيد العاطفي:>الجاذبية والفضول من أهم صفاتك التى تجذب لك الأشخاص، تتعامل مع جميع الأشخاص بطريقة واحدة وتجد قبول عند معظمهم، طيبة قلبك من الأسرار الكامنة فى جمال شخصيتك، وتحتاج دائماً إلى كسر حاجز الخجل حتى تستطيع ان تعبر عن مشاعرك للناس، فرص كثيرة حولك لكن واحدة فقط أنت تبحث عنها منذ فترة طويلة.>برج الحمل على الصعيد الصحي:>وعكة صحية خفيفة فى طريقها إليك فحاول ان تستعد لها بتناول الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة مثل الأطعمة الغنية بفيتامين سى كالبرتقال والجوافة، بالإضافة إلى الفراولة التى تعتبر من اكثر أنواع الفاكهة التى تقوى المناعة وتزيد من قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة تتطلب منه الالتزام بالصمت وتجنب الحاديث مع أشخاص لا يثق بهم، حتى يتجنب التكهنات والأحاديث الجانبية التى تاخذ أكثر مما تعطى، وتجلب المشكلات كثيراً، والخجل فى الأمور العاطفية يتطلب منه وقفة شديدة وتخلى عن جزء منه حتى يصل إلى ما يريد.>برج الحوت على الصعيد المهني:>تعاني ضائقة مالية في الأيام القليلة المقبلة وتحتاج إلى تحديد اي النفقات ضرورية بالنسبة لك وأيها يمكن الاستغناء عنه، هذه الضائقة قد تدفعك إلى بذل المزيد من الجهد والقبول بعمل إضافي ويقودك لنجاح لم تكن تخطط له.>على الصعيد العاطفي:>لديك سحر في إقناع الآخرين بسهولة بآرائك وجذبهم لك، ولكن هذا السحر يخيف شريك حياتك ويجعله يشعر بأن علاقتك به مهددة طوال الوقت.>برج الحوت على الصعيد الصحي:>لفترة طويلة تجاهلت الصوت الداخلي من جسدك بأنه يحتاج إلى الرعاية ولكن اليوم تضطر للاستجابة له بعد أن تفاقمت مشاكلك الصحية وأصبحت بحاجة ماسة إلى اهتمام.>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:>آفاق جديدة تتفتح أمامك وموهبتك التي تعاملت معها طوال الوقت كهواية تجلب لك مشاريع عمل جديدة وتدر عليك المزيد من الربح وتشعر بالمتعة لأنك تكسب العيش مما تحب.>برج العذراء على الصعيد المهني:>اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك في ما يتعلق بالعمل والمال، ستحصل بشكل مفاجئ على بعض المال الذي كنت قدمته لشخص ما ونسيته تقريبًا، وتحرز تقدمًا ملحوظا في العمل وخطط حياتك تسير في الطريق الصحيح اليوم .>على الصعيد العاطفي:>أنت تميل لتجاهل الحب وترفض أن تسمح لأي شخص بأن يعبر لك عن إعجابه لأنك تكرس غالبية الوقت لعملك ومهنتك ولكن يجب أن تنتبه قبل فوات الأوان قبل أن ينفد صبر الشخص الذي يحبك فقد لا يتكرر ثانية.>برج العذراء على الصعيد الصحي:>النظام الغذائي غير الصحي الذي اتبعته في الأيام الماضية تظهر نتائجه واضحة عليك في مشاكل متكررة في الجهاز الهضمي وعسر الهضم مما يجعلك في حاجة ماسة لمراقبة نظامك الغذائي وشرب المزيد من الماء من أجل التعافي بسرعة.>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:>اليوم يملأك الشغف لفعل شيء يلفت نظر الآخرين إليك وستكون قادرًا على اتخاذ اجراءات قوية وحاسمة ومساعدة شخص قريب منك بفضل تفكيرك السريع.>العقرب على الصعيد المهني:>حالتك المزاجية حالياً لا تسمح لك بأى تقدم فى العمل، والأوضاع حولك يتملكها الغموض والارتباك، تتكتم على عدد من الأحاديث لكنك تفكر فيها مع نفسك طوال الوقت، ربما تحتاج إلى تفريغ هذه الأفكار على الورق لكن غموض برج العقرب يمنك من البوح عنها بأى شكل، حاول أن تتمهل قليلاً وتترك المور تسير بطبيعتها وتهدأ تدريجياً.>على الصعيد العاطفي:>الحاجة إلى الحب الآن هى من تتحكم بك، تبحث عن مشاعر صادقة كثيراً، وتقابل أحد الأشخاص وتشعر نحوه بانجذاب سريعاً ويقتحم قلبك بقوة طاغية، يندهش منها عقلك، الظروف حولك لا تساعد على اتخاذ اى خطوات جادة، تحتاج إلى التمهل أولاً والتأكد من حقيقة مشاعرك، حتى لا تتأكد إنها حب حقيقى وليس احتياج عاطفى يخلصك من الصراع النفسى الذى تعيش فيه.>برج العقرب على الصعيد الصحي:>تبدو مرهق بدنياً، لكنك فى الواقع مرهق ذهنياً ونفسياً السهر كثيراً والتفكير بشكل مستمر ومشوش يرهق جيمع أجهزة جسمك و أولهم جهازك العصبى، الصداع و ألام القولون هم الراعى الرسمى للأعراض المرضية التى تعانى منها حالياً، حاول أن تحصل على ساعات كافية من النوم حتى تستعيد حيويتك وقدرتك الذهنية>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش حالة عاطفية مميزة جداً هذه الفترة، ويفعل أشياء غير معتاد عليها من اجل لفت انتباه أحد الأشخاص، ويحاول ترتيب أولوياته وتحديد اهدافه حتى يعوض ما فاته من وقت فى الفترة الماضية، و اخبار سعيدة تعيد إليه حيويته.>القوس على الصعيد المهني:>التعايش مع واقع العمل المرتبك الآن هو أفضل حل للخروج من الازمة الراهنة، الأوضاع لا تحتمل المجاذفة وإلا ستكون الخاسر الوحيد، المحيطين بك يعرفون نقاط ضعفك جيداً يحاولون أن يستغلوا اندفاعك وتهورك فى الحديث لصالحهم حتى تظهر بشكل سىء أمام رؤسائك، وتجد نفسك المخطئ دون أن تجد اى مبرر لأخطائك هذه، فاحذر منهم.>على الصعيد العاطفي:>العناد أسوبك فى الحياه وتعتبر أن أبسط الامور تحدى، لذلك تجد صوبة بالغة فى التعامل مع شريك حياتك، العلاقات العاطفية بها كثير من التفاصيل التى لاتحتمل التشبث بالرأى أو التحدى فالعلاقة مشاعر وليست حرب لتقرر أن تكون المنتصر دائماً، المرونة فى التفكير تتواجد بنسبة قليلة جداً لديك لذلك حاول أن تفكر جيداً قبل أن تندفع فى قرار.>برج القوس على الصعيد الصحي:>التزامن بين الحداث التى يشهدها العمل هذه الفترة والخلل فى ضغط الدم الذى تعانى منه شىء طبيعى، التأثر النفسى والتفكير الكثير من أهم الأشياء التى تؤثر على جميع أجهزة الجسم، تناول المشروبات المهدئة مثل النعناع والينسون ولا تنسى ساعات النوم الكافية وشرب المياه كثيراً.>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:>يتوقع علامء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة متوترة فى حياته ممتلئة بالإضطرابات خاصة على صعيد العمل الذى يواجه فيه مشكلات كثيرة تسبب ضغط كبير على أعصابه، و الصبر والحكمة هم الحل الوحيد لمواجهتها، والتفكير الكثير لن يفيد بأى شىء فى ظل هذه الظروف.>برج السرطان على الصعيد المهنى>اليوم مناسب جداً لإنجاز الكثير من المهام المطلوبة منك مؤخراً، كما أن مديرك فى العمل قادر الآن أن يستمع إليك ويتعرف على كل المشكلات التى كانت تواجهك فى الفترة الماضية.>برج السرطان على الصعيد العاطفى ..>لا بأس من أن تعيد الاستماع إلى مشاكل الحبيب وما أزعجه، حاول أن تتفهم دوافعه للتصرف بهذه الطريقة، كما أن اليوم مناسب جداً لجلسة مع الحبيب تتبادلا فيها أطراف الحديث حول علاقتكما.>على الصعيد الصحى..>ينصحك الأطباء بأن تحصل على إجازة من العمل فى أسرع وقت ممكن، كذلك يفضل أن تستمع جيداً إلى كل النصائح التى سبق وأن وجهها إليك الأطباء، كما أنه من الضرورى أن تعرف أنه من أفضل الطرق لتحقيق ما تريد هو أن تكون جسدياً قادر على العمل.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة .>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على الصعيد الصحى، وكذلك ستحصل على ترقية مرتقبة من جانب الرؤساء فى العمل نظراً لجهودك التى قمت بها مؤخراً فى العمل.>برج الميزان على الصعيد المهنى ...>اليوم ستخسر فرصة جيدة فى العمل، كما أن هناك الكثير من الفرص فى انتظارك، عليك فقط أن تكون أكثر ذكاءاً وتتعامل مع كل التغيرات التى تحدث لك بحكمة ولا تتسرع حتى لا تخسر أكثر مما خسرت.>برج الميزان على الصعيد العاطفى ..>تشعر بأن هناك الكثير من الأزمات التى مررت بها مؤخراً مع شريك الحياة، فعلاقتك العاطفية من المؤكد أنها قد تأثرت أخيراً فى الفترة الماضية، فحاول أن تتجاوز كل هذا وتبحث عن أفضل الطرق لحل كافة الأزمات.>على الصعيد الصحى ..>الإجهاد العقلي هو أكثر ما يزعجك خلال هذه الفترة، كما أن الصداع والتوتر سيكونوا حلفاء لك فى الفترة الأخيرة، حاول أن تتخلص من كافة الأمور التى قد يكون لها تأثير سئ عليك، كذلك لا تدع الحياة تمر وأنت تفقد صحتك يوماً بعد الأخر.>الدلو على الصعيد المهنى..>تزداد طاقتك اليوم فى العمل بسبب تشجيع مديرك لك وتقديره على الجهود التى قمت بها مؤخراً، كذلك هناك الكثير من المؤشرات التى تخبرك بأن وضعك فى العمل سيكون أفضل خلال الأيام المقبلة، مما شكل لك حافز قوى فى بذل الكثير من الجهد.>الدلو على الصعيد العاطفى..>لأنك كنت تسعى مؤخراً للحديث معه، هذا جعل علاقتكما فى الفترة الأخيرة جيدة جداً، كما أن كل الخلافات التى كانت بينكما تخلصتوا منها أخيراً، وبدأت الحياة تتغير كثيراً.>على الصعيد الصحى..>هناك الأخبار الجيدة التى تتعلق بأن صحتك ستتحسن كثيراً كذلك بفضل أن تستمع إلى نصائح الأطباء ولا تخالف القواعد حتى لا تندم.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون هناك الكثير من التغيرات التى طالتك، كذلك يفضل أن تستمع إلى نصائح من حولك.