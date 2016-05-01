رئيس البرلمان الليبى يعقد اجتماعا موسعا بمشايخ وأعيان قبائل ليبية

عقد رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة اجتماعا موسعا بمشايخ وأعيان قبائل المغاربة والعواقير والعبيدات، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية والعسكرية فى البلاد.

وذكر المكتب الإعلامى للبرلمان الليبى، أنه تمت مناقشة التطورات الأخيرة فى منطقة الهلال النفطى، وآخر المستجدات فى التجهيزات الجارية لعملية (تحرير سرت) من أيادى التنظيمات الإرهابية "داعش" وتخليص أهلنا فى سرت من بطش المتطرفين.

وأجمع الحاضرون على محاربة الإرهاب والتطرف بجميع أنواعه والقضاء عليه من الأراضى والمدن الليبية.

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