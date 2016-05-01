تكثيفات أمنية فى صلاة عيد القيامة بقنا وقوات الأمن توزع الورود على الأقباط

شهدت محافظة قنا عمليات تأمين مكثفة على كافة الكنائس والمطرانيات لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة بمختلف مراكز المحافظة.

فيما قام كل من اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا واللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بجولة تفقدية لتفقد كافة عمليات التأمين والتأكيد على يقظة القوات أمام الكنائس والطرق السريعة والمؤدية إلى الأديرة والكمائن القريبة منها إضافة إلى دوريات متحركة وثابتة بشوارع المدن الكبرى وبمحيط الكنائس المقامة بها صلوات العيد.

وشهدت مدينة نجع حمادى تأمينا مشددا بإشراف العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى بمحيط دير الأنبا بضابا وكافة الكنائس والمطرانية بالمدينة.

ومن جانبها قامت إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن قنا برئاسة الرائد أحمد عبد العزيز بتوزيع ورود على الأقباط لتهنئتهم بالعيد قبل إقامة القداس.

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