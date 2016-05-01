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النيابة العامة بالسويس تعاين موقع تصادم قطار بسيارة ملاكى وإزالة آثار الحادث

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النيابة العامة بالسويس تعاين موقع تصادم قطار بسيارة ملاكى وإزالة آثار الحادث النيابة العامة بالسويس تعاين موقع تصادم قطار بسيارة ملاكى وإزالة آثار الحادث
عاينت النيابة العامة بالسويس "نيابة فيصل" موقع تصادم قطار بضائع مع سيارة ملاكى بمزلقان السكك الحديد بمنقطة المستقبل بحى فيصل بمحافظة السويس، وقامت قوات الشرطة والسكة الحديد بالسويس بإزالة آثار الحادث بالمزلقان.

وأكد اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، أنه عقب الحادث أدلى الشهود بأقوالهم، مؤكدا أن الحادث وقع بسبب تعطل السيارة الملاكى.

وأشار مدير أمن السويس، إلى أنه تم إزالة آثار الحادث من المزلقان، وأنه تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وكان حادث تصادم وقع بمزلقان القطار بالقرب من مدينة المستقبل بالسويس بسبب تعطل سيارة أثناء مرورها من المزلقان وتصادف مرور قطار بضائع قادم من عين شمس إلى محافظة السويس رقم "315 " وتسبب الحادث فى وفاة شخصين.


>تفاصيل حادث مصرع اثنين فى تصادم قطار بسيارة ملاكى بالسويس

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