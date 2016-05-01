محافظ الفيوم ومدير الأمن يزوران الكنائس للتهنئة بعيد القيامة

زار المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم ،مساء اليوم، الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية وكنيسة نهضة القداسة، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، واللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد، وحشد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى .

وأعرب محافظ الفيوم عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ناقلاً إليهم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، مشيراً إلى أن المصريين تجمعهم أواصر المحبة والأخوة ولا يستطيع أحد أن يفرق شملهم.

وأكد المحافظ على ضرورة التكاتف وتوحيد الصفوف وتضافر جهود كافة فئات الشعب للنهوض بمصر ودفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل رفعة الوطن وتحقيق التنمية المنشودة ، سائلاً الله عز وجل أن يديم على مصر أمنها واستقرارها فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

لينكات القداس