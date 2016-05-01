أخبار عاجلة

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رفع حالة الاستعداد بمستشفى الإسماعيلية العام استعدادا لشم النسيم

Google+ Print
رفع حالة الاستعداد بمستشفى الإسماعيلية العام استعدادا لشم النسيم رفع حالة الاستعداد بمستشفى الإسماعيلية العام استعدادا لشم النسيم
قال الدكتور عصام عبد الوهاب مدير عام مستشفى الإسماعيلية العام فى تصريحات صحفية إن المستشفى رفع حالة الاستعداد القصوى و الطوارئ استعدادا لاستقبال أعياد شم النسيم.

وأضافت حنان متولى رئيس مكتب إعلام المستشفى العام، أنه وفقا لتعليمات الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، عقد اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمستشفى، اجتماع مع رؤساء ومشرفات التمريض بأقسام الباطنة والأطفال (العيادات و الداخلى) وذلك لتحديد حالات التسمم الغذائى الحاد، والتسمم المنبارى، والتعريف بهما، وكيفية التعامل معها بإشراف الدكتورة إيمان خليل، والدكتورة رباب مصطفى مسئولى الترصد بالمستشفى.


>- اليوم.. انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية بالمستشفى العام
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365