رفع حالة الاستعداد بمستشفى الإسماعيلية العام استعدادا لشم النسيم

قال الدكتور عصام عبد الوهاب مدير عام مستشفى الإسماعيلية العام فى تصريحات صحفية إن المستشفى رفع حالة الاستعداد القصوى و الطوارئ استعدادا لاستقبال أعياد شم النسيم.

وأضافت حنان متولى رئيس مكتب إعلام المستشفى العام، أنه وفقا لتعليمات الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، عقد اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمستشفى، اجتماع مع رؤساء ومشرفات التمريض بأقسام الباطنة والأطفال (العيادات و الداخلى) وذلك لتحديد حالات التسمم الغذائى الحاد، والتسمم المنبارى، والتعريف بهما، وكيفية التعامل معها بإشراف الدكتورة إيمان خليل، والدكتورة رباب مصطفى مسئولى الترصد بالمستشفى.

- اليوم.. انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية بالمستشفى العام

>