بالصور ..الكنيسة الكاثوليكية بطنطا تحتفل بعيد القيامة المجيد

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بطنطا، مساء السبت بعيد القيامة المجيد، فى مقرها الكائن بشارع البحر بجوار المبنى الإدارى لجامعة طنطا وترأس القداس الآب "بطرس"، راعى" كنيسة القديس بطرس الرسول" للأقباط الكاثوليك بطنطا.

شارك فى الاحتفالات حشد جماهيرى من الأخوة المسيحيين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وممثلى الأحزاب والقوى الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

ورفعت مديرية أمن الغربية، حالة الطوارئ القصوى لتأمين احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، كما أغلقت الشوارع الفرعية المؤدية للكنائس التى يوجد بها احتفالات، وعززت من الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة.

الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة المجيد.. أمين الرئاسة وأحمد زكى بدر والنمنم والسعيد وعاشور ونصير أبرز الحضور..وتصفيق حاد عند ذكر اسم الرئيس السيسى.. وأندريه زكى:مصر تستطيع بناء الوطن رغم التحديات

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