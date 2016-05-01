إخلاء سبيل 12 محاميا بكفالة 2000 جنيه بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بالقليوبية

قررت نيابة شبين القناطر، برئاسة المستشار حسام الهلباوى، إخلاء سبيل 12 محاميا من سرايا النيابة بكفالة 2000 جنيه لكل محام، عقب اتهامهم بتنظيم وقفة احتجاجية وترويج إشاعات حول الجزيرتين المملوكتين للسعودية ( كما جاء فى التحقيق) والانضمام لجماعة محظورة.

وشهدت النيابة تواجد عدد من المحامين يمثلون مجالس النقابات الفرعية، برئاسة مجدى المهدى نقيب المحامين، والأمين العام ناصر الوكيل، ومجلس النقابة العامة، وأكثر من 500 محام، داخل المحكمة، أثناء سير عملية التحقيق، وسط حشد أمنى كبير.

وأكد مجدى المهدى نقيب محاميى شمال القليوبية، أن مجلس نقابة محاميى شمال القليوبية، أعلن دعمه وتضامنه الكامل مع محامى شبين القناطر، وأن المجلس لم يدخر وسعا فى سبيل حل المشكلة، والتضامن بشكل كامل مع المتهمين من المحامين.

كانت نيابة بنها قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار 12 من شباب المحامين فى المحضر رقم 4848 لسنة 2016 إدارى مركز شبين القناطر، وذلك على خلفية مشاركتهم ضمن آخرين فى وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر، السبت الماضى، لرفضهم لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود والدعوة للتظاهر فى 25 أبريل .

وقرر المحامون المشمولون بقرار الضبط والإحضار، المثول طواعية أمام نيابة شبين القناطر العامة للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من تهم تتعلق بتكدير السلم العام والدعوة للتظاهر، ومن بينهم المحامون " نبيل أبوشيخة، وبهاء شعراوى، ومحمد مطر، وشادى محمد، وأشرف الوكيل، هشام النجار، ومحمد الدهشان، ومصطفى خلاف، وآخرون.

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