منظمة الهجرة الدولية: فقدان 84 مهاجرا بعد حادث غرق قبالة ليبيا

فقد 84 مهاجرا جراء غرق زورق مطاطى كان يضيق بركابه قبالة الشواطىء الليبية الجمعة، بحسب شهادات جمعتها منظمة الهجرة الدولية السبت من 26 ناجيا.

وكتب فلافيو دى جياكومو المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية فى ايطاليا على موقع تويتر "انقاذ 26 مهاجرا فى المتوسط بعد حادث غرق: 84 شخصا فى عداد المفقودين وفق شهادات جمعتها منظمة الهجرة الدولية".

وقال دى جياكومو فى رسالة الكترونية وجهها الى فرانس برس انه استنادا الى روايات الناجين فان 110 اشخاص جميعهم من افريقيا الغربية ابحروا من ليبيا على متن القارب المطاطي، ما يؤكد ان المفقودين هم 84.

واضاف ان القارب "كان فى وضع سيء جدا والمياه تتسرب الى داخله (...) وسقط منه عشرة اشخاص سريعا بينما سقط اخرون بعد دقائق".

وغرق الزورق على بعد حوالى اربعة اميال بحرية (7,4 كلم) قبالة مدينة صبراتة الليبية. وتمكنت سفينة شحن ايطالية مساء الجمعة من انقاذ 26 شخصا كانوا يستقلونه.

لكن اضطراب حالة البحر وارتفاع الامواج حالا دون البحث عن ناجين محتملين واتجهت السفينة شمالا خارج المياه الاقليمية الليبية لتسليم الناجين ال26 لمركبين تابعين لخفر السواحل الايطاليين توجها بعدها الى جزيرة لامبيدوزا بين ليبيا وصقلية، حيث جمعت منظمة الهجرة افاداتهم لدى وصولهم السبت.

ووصل اكثر من 26 الف مهاجر منذ بداية العام الى السواحل الايطالية، غالبيتهم الكبرى بعدما انقذتهم فى البحر سفن ايطالية او سفن ترفع اعلام دول اوروبية اخرى.