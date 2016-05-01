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بالصور.. المصريون بسلطنة عمان يحتفلون بعيد القيامة

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بالصور.. المصريون بسلطنة عمان يحتفلون بعيد القيامة بالصور.. المصريون بسلطنة عمان يحتفلون بعيد القيامة
احتفل أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء اليوم السبت بعيد القيامة المجيد.

وفى كلمته، هنأ الأب سوريال الأنبا بيشوى، أبناء الجالية المصرية فى السلطنة، مشيداً بروح الإخاء والمودة التى تجمع بينهم جميعا مسلمين ومسيحيين، كما شكر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، على رعايته الكريمة لأبناء الجالية المصرية فى سلطنة عمان.

كما نقل إلى أبناء الجالية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووصفه بالرئيس المحبوب ، وشكره على ما يقدمه ويبذله للمصريين جميعاً مسيحيين ومسلمين، كما نقل تهنئة وزير الأوقاف والشئون الدينية العمانى، وشيخ الأزهر الشريف، والسفير المصرى بعمان وأعضاء السفارة .

وتحدث الاب سوريال الإنبا بيشوى عن عيد القيامة وان القيامة تعني قيامة الانسان من الخطية وان الموت ليس موت جسدي فقط بل يوجد موت روحي والكتاب المقدس يحث الانسان عن التخلص من خطاياه وان يكون ايجابي تجاه اخواته واصدقائه وعائلته ومجتمعخ وبلده وان يكون محب للجميع بدون تمييز.

ودعا أن يرعى الله والمصريين، متمنيا أن يسود الأمن والاستقرار ربوع مصرنا الحبيبة، وقال ان مصر بلد الامن والطمأنينة والسلام وذكرت فى كل الكتب السماوية

ونيابة عن السفير صبرى مجدى صبرى، سفير مصر لدى سلطنة عمان، ألقى أحمد عبدالآخر، سكرتير ثانى السفارة، كلمة هنأ فيها الراهب القمص سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة المصرية الأرثوذكسية فى سلطنة عمان، بخالص التهانى بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما نقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الجالية المصرية بسلطنة عمان وذلك بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد القيامة المجيد .

حضر الاحتفال السفير المستشار أشرف شاكر، والعقيد هانى السيد، سكرتير ثان أحمد طارق عبدالآخر، الدكتور شعبان الأمير المستشار الثقافى، محمد عبدالواحد السعداوى، علاء وليم، د. هانى كامل، د. وليد جرجسن صفوت العبد، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية مسلمين ومسيحيين .

احتفل أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء اليوم السبت بعيد القيامة المجيد (1)

احتفل أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء اليوم السبت بعيد القيامة المجيد (2)

احتفل أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء اليوم السبت بعيد القيامة المجيد (3)

احتفل أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء اليوم السبت بعيد القيامة المجيد (4)

احتفل أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء اليوم السبت بعيد القيامة المجيد (5)

احتفل أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء اليوم السبت بعيد القيامة المجيد (6)

احتفل أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء اليوم السبت بعيد القيامة المجيد (7)

احتفل أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء اليوم السبت بعيد القيامة المجيد (8)

احتفل أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء اليوم السبت بعيد القيامة المجيد (9)

احتفل أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء اليوم السبت بعيد القيامة المجيد (10)

رئيس ديوان الرئاسة ووفد القوات المسلحة يصلان الكاتدرائية لحضور قداس القيامة

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مصر 365

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