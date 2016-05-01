قذاف الدم: سأعود لليبيا قريبا.. والربيع العربى لم يكن ربيعا أو ثورة

أعلن أحمد قذاف الدم المسئول السياسى لجبهة النضال الوطنى الليبى، ومنسق العلاقات المصرية الليبية فى عهد معمر القذافى، أنه سيعود إلى موطنه ليبيا قريبا، مناشداً الليبيين أن يستلهموا روح ذكرى "الجدابية" للم الشمل من جديد، ورفع الرايات البيضاء.

وقال "قذاف الدم" فى حواره مع الإعلامية الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن ثورات الربيع العربى، لم تكن ربيعاً أو ثورة، بل حرباً على ليبيا، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما اعترف أمام العالم أنه أخطا فى إسقاط النظام فى ليبيا، مطالباً بالتحقيق معه.

ووصف قذاف الدم، الرئيس الليبى السابق معمر القذافى، بـ"سيف العرب"، مؤكدًا أن الاستعمار مشروع فاشل.

-الليلة.. أحمد قذاف الدم ضيف إيمان الحصرى بـ "90 دقيقة"

>