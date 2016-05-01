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صور.. كائنات بحرية فريدة من نوعها تعرض لأول مرة

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كائنات بحرية فريدة من نوعها

كائنات بحرية فريدة من نوعها

قامت عالمة الأحياء البحرية سارة ماتي برفقة مجموعة من الغواصين مغامرة “Pelagic Magic” للغوص في أعماق البحار في الظلام بحثًا عن مخلوقات بحرية فريدة لم ير البشر مثلها.

وغطس فريق المغامرين إلى الأعماق في المياه الممتدة على ثلاثة أميال عن شاطئ كايلو كونا المحاذي لجزيرة هاواي، وذلك في تجربة أقرب ما تكون إلى السباحة في الفضاء، سبما أفادت روسيا اليوم.

ورأى الغواصون خلال مغامرتهم من مخلوقات بحرية لامعة وبراقة في سواد الظلام الدامس لم يتمكن الباحثون من تصنيفها حتى الآن، حيث أن ينتمي معظمها إلى الكائنات المجهرية ولا يتجاوز طولها بضعة إنشات.

وتتراوح تكلفة هذه المغامرة ما بين 150 و200 دولار، فيما تعمل سارة ماتي بالتوازي على خوض مثل هذه المغامرات مع علماء متخصصين في بحوث أنواع الأسماك الصغيرة واللافقريات التي تطفو على سطح شاطئ كونا ليلا، حيث تجمع الصور كذلك للصنوف المخلوقات البحرية النادرة وغير المعروفة.

كائنات بحرية فريدة من نوعها

كائنات بحرية فريدة من نوعها

كائنات بحرية فريدة من نوعها

كائنات بحرية فريدة من نوعها

كائنات بحرية فريدة من نوعها

كائنات بحرية فريدة من نوعها

كائنات بحرية فريدة من نوعها

كائنات بحرية فريدة من نوعها

كائنات بحرية فريدة من نوعها

كائنات بحرية فريدة من نوعها

كائنات بحرية فريدة من نوعها

كائنات بحرية فريدة من نوعها

كائنات بحرية فريدة من نوعها

كائنات بحرية فريدة من نوعها

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